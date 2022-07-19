Bordex dekoratif boya için tek nokta

Bordex Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. 1973 yılında dekoratif boya alanına girerek, Avrupa’nın en iyileriyle ortaklığa soyunarak hem marka bilinirliğini hem de ülke bilinirliğini ön plana çıkardı.

Farklı boya renkleri, farklı bir görünüm yaratmakla kalmaz, aynı zamanda farklı renk ve kaplama değeri sağlayabilir. Bordex Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. 1973 yılında dekoratif boya alanına girerek, Avrupa’nın en iyileriyle ortaklığa soyunarak hem marka bilinirliğini hem de ülke bilinirliğini ön plana çıkardı.

Bordex boya markasını sadece Avrupa’ya değil; Tunus, Lübnan, Cezayir gibi Orta Doğu ülkelerine de tanıtarak, sektördeki ilk boya ihracatını da gerçekleştiren ilk şirket unvanını aldı.

Dekoratif Boyada Lider Üretici Bordex

Kaliteli ürünleriyle, dekoratif boya sektöründe önemli bir kapı açan Bordex firması, 2001 yılında sektörde liderliği alarak hem Türkiye’de hem de ülke dışında adından başarıyla söz ettirmeyi başardı.

Binlerce çalışanının emek verdiği dekoratif boya ürünlerinde ne kadar başarılı olduğunu kanıtladı.

Uluslararası çevre koruma ve çevre sağlığı standartlarını göz önünde tutarak üretim yapan Bordex firması, bu projeden de alnının akıyla çıkarak, sadece ülkemizde değil, 35 ülkenin içinde bulunduğu geniş pazara da sahip olarak kanıtladı.

Tarzdan Ödün Vermeyen Dekoratif Boya Ürünleri

Bordex, aldığı ISO, OHSAS ve IATF kaliteli ve güvenlik belgeleriyle de yaptığı işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Boya kullanımı ile, bilincin ve talebin artması için üst seviye teknoloji ve standartları kullanan Bordex, İstanbul ve Kocaeli’nde bulunan üretim tesisleriyle de üst düzey üretimlerine devam ediyor.