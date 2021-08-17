Bordo-mavililerin Avrupa yolculuğu devam ediyor: Trabzonspor-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bordo-mavililerin Avrupa yolculuğu devam ediyor: Trabzonspor-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde'yi geçerek bir üst tura çıktı. Bordo-mavililer, Roma ile eşleşti. Peki, Trabzonspor-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa ve Süper Lig'de "fırtına" gibi esen Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde ile karşılaştı.

Molde'yi yenmeyi başaran ve bir üst tura çıkan Karadeniz ekibi, Roma ile eşleşti.

İtalya Seri A takımlarından Roma ile mücadele edecek olan Trabzonspor'un hazırlıkları başlarken, maçın ne zaman oynanacağı ise merak edilmeye başlandı.

Futbolseverler, temsilcimizin maçını kaçırmamak için gün ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Peki, Trabzonspor-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Avrupa Konferans Ligi play-off eleme turunda Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos'ta İtalya'da oynanacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'LER

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.