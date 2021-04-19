Börek tadında: Keçi peynirli krep

Sahur sofranıza yumurtalı tariflere yer açarak daha az ekmek tüketmenize ve böylelikle gün içerisinde daha az açlık hissetmenizi sağlayacak bu krep tarifini mutlaka denemelisiniz.

İster akşamdan, ister sahurda hızlıca hazırlayabileceğiniz börek tadında bir krep tarifimiz var. Keçi peynirli ve çeşitli otların birleşimiyle çayın yanında tek başına öğün olan bu lezzet, Ramazan’da gün boyu tok kamanıza yardımcı olacak. İç harcını damak zevkinize uygun şekilde çeşitlendirebilir, sevdiklerinizle birlikte sahur sofranızın keyfini çıkarabilirsiniz. İşte, önceden kalan krepleri değerlendirmenize de yaracak o tarif;

Keçi Peynirli Krep Tarifi VİDEO

KEÇİ PEYNİRLİ KREP TARİFİ

Malzemeler

- 4 adet yumurta

- 400 ml süt

- 160 gr un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı tereyağı

Keçi Peynirli Harç;

- 200 gr keçi peyniri

- 1/8 demet dereotu

- 10 yaprak nane

- 4 adet taze soğan

Yapılışı

Karıştırma kasesine yumurtaları kırın. Tuz ve sütü de ilave edip çırpın. Ardından unu ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin. Son olarak eritip soğuttuğunuz 1 yemek kaşığı tereyağını krep hamuruna ilave edin ve karıştırın. Krep tavasını ocağa alın ve ısınan tavaya bir hamurdan koyup yayın. İki yüzünü de altın sarısı oluncaya kadar pişirin.

Naneyi, dereotunu ve taze soğanı doğrayıp keçi peyniri ile birlikte boş bir kaba alın. İç harcı ezerek karıştırın. Pişirdiğiniz kreplerin yarısına bu harcı yayın ve ikiye katlayın. Yarım ay şeklindeki krep hamurunun yarısına tekrar harçtan sürün ve ikiye katlayın. Kalan tereyağını tavaya alıp eritin ve üçgen şeklindeki peynirli kreplerin her iki yüzü renk alıncaya kadar pişirip sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…