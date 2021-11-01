Boş plaka sorgulamanın 3 yöntemi

Özel plaka sahibi olmak isteyenler ya da sahip olduğu plakanın değişimini isteyenler, plaka sorgulama işlemini araştırıyor. Peki boş plaka sorgulama nasıl yapılır? İşte 3 yolu...

Sıfır ya da ikinci el araç alımlarında var olan plakanın mesleğe, isme ya da başka özel bir duruma göre değiştirilmesi için plakanın sorgulanması işlemi, boş plaka sorgulamadır.

Ocak 2019 tarihine kadar e-Devlet üzerinden boş plaka sorgulama yapılabiliyordu, fakat bu uygulamanın kötüye kullanılması üzerine yönetmelik gereği e-Devlet sisteminden bu hizmet kaldırılmıştır.

Güncel olarak 3 şekilde boş plaka sorgulama yapabilirsiniz. Bunlar; EGM boş plaka sorgulama, 5664 Sms servisi ve Sigortam 360 uygulaması.

Araç plaka sorgulama yöntemleri ile aynı şekilde yapılan boş plaka sorgulamada, eğer plaka kullanılıyorsa sorgulama sonucunda plakaya ait bilgiler gelir. Fakat plaka boşta ise plaka ile ilgili hiçbir bir bilgi görüntülenmez.

SMS İLE BOŞ PLAKA NASIL SORGULANIR?

Var olan plakasını değiştirmek ya da özel bir plaka almak isteyen sürücüler aşağıdaki yöntemlerden biriyle almak istedikleri plakayı sorgulayabilirler.

Sorgulanacak plaka bitişik olarak yazılır ve 5664’e SMS olarak gönderilir. Her sorgulama için boş plaka sorgulama SMS ücreti 7 TL’dir. Bu ücret tüm operatörlerde aynıdır.

EGM BOŞ PLAKA SORGULAMA

EGM boş plaka sorgulama işlemleri için resmi adresine girilerek istenen plakanın kullanımda olup olmadığı öğrenilebilir.

Bazı illerin emniyet sayfalarında bu hizmet verilmekte bazılarında ise verilmemektedir. İnternetten öğrenilemeyen plaka bilgileri için Trafik Tescil İşlemleri bürolarına gidilip bizzat plakanın durumu hakkında bilgi alınabilir.

SİGORTAM 360 BOŞ PLAKA SORGULAMA

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile boş plaka sorgulamak için öncelikle https://www.sbm.org.tr/ adresine girilir.

Sayfa aşağı kaydırılarak sağ altta bulunan “Sigortam 360” bağlantısına tıklanır. Gelen ekrana araç plakası yazılarak sorgulama yapılabilir.

Sigortam 360 ile boş plaka sorgulama ücreti 2020 yılı için her bir plaka sorgulama için 7 TL olarak belirlenmiştir.