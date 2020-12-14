Boşanma Avukatı ile 11 Soru-Cevap

Avukat Serpil Çınar’a boşanma avukatlığı ile ilgili sık sorulan soruları yönelttik. İstanbul’daki boşanma davalarının nerelerde görüleceğini ve avukat ücretlerini konuştuk.

1-) Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar? (İstanbul Anadolu-Avrupa Yakası)

Boşanma davası açacak olan kimselerin en merak ettiği konu boşanma davası avukatları ne kadar alır, bir dava açmak istesem avukata ne kadar ücret ödemem gerekir sorularıdır. Bir avukatın görülecek boşanma davasından ne kadar ücret alacağı boşanma davasının türüne, dosyanın bulunduğu aşamaya, masrafına ve davanın açıldığı yer mahkemesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle sabit herhangi bir bedel söylenmesi mümkün değildir.

Fakat Türkiye Barolar Birliğinin her yıl yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında bir ücret olmaması koşuluyla dava adına belirleyecektir. Boşanma davaları meşakkatlidir, takibi ve ayrıntısı çok olan dosyalardır. Bu nedenle boşanma sürecine ilişkin avukatlar veya hukuk bürosu görüşmelerinde belirtilen bedeller değerlendirirken bu husus da göz önünde bulundurulmalıdır.

2-) Boşanma Avukatı İstanbul’da Hangi İlçelerde Daha Çok Aranıyor?

Son zamanlarda boşanmanın arttığı, evlilik oranlarının ise düştüğü haberleri gündem olmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında boşanmaların bir önceki yıla göre 6.5 arttığı belirtilmiştir. İstanbul boşanma oranı yüksek olan bir şehirdir. İstanbul’da ise en çok boşanmanın Esenyurt ilçesinde olduğu TÜİK tarafından belirtilmiştir. İstanbul’da birden fazla adliye bulunmaktadır ve belli ilçeler belli adliyenin yetki sınırları içindedir.

Boşanma avukatı tercih eder iken Bakırköy ilçesinde açılacak olan boşanma davası Bakırköy Adliyesinde; Küçükçekmece ilçesinde ise Küçükçekmece Adliyesinde, Ataşehir, Kartal, Sultanbeyli, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Kadıköy ilçelerinde açılacak olan boşanma davası için ise İstanbul Anadolu Adliyesinde, Bahçeşehir, Esenyurt, Beylikdüzü boşanma davası için Büyükçekmece Adliyesinde, Şişli’de açılacak olan boşanma davası İstanbul Adliyesinde, Gaziosmanpaşa boşanma davası açacak olan davacının avukatı ise Gaziosmanpaşa Adliyesinde, Gebze’de açılacak olan boşanma davası ise Gebze Adliyesi’nde görülecektir.

Davanın açılacağı yer konusunda boşanma davasına bakan avukatlar ile görüşerek o yerdeki davalara bakıp bakmadığı, farklı yerde ise masrafın ne kadar olacağı mutlaka sorulmalıdır. Boşanma davasına bakacak olan avukatı İstanbul şehrinden tercih edebilirsiniz, ancak hangi yakada bürosunun olduğu önem taşımaktadır.

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davalarında yetkili mahkeme tarafların ortak olarak son 6 ay birlikte yaşadıkları yer olup dava açmadan önce hangi yer yönünden mahkemenin yetkili olduğu bilinmeli ve hangi adliyeye bağlı olduğu araştırılmalıdır. Görevli mahkeme ise aile mahkemesi olup aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu bilinmelidir.

3-) En İyi Boşanma Avukatı Diye Bir Şey Var Mıdır?

En ünlü boşanma avukatını, İstanbul’un en iyi boşanma avukatını tuttum, velayet davasında en iyi avukat ile anlaştım gibi cümlelerini çoğu zaman duyarız. Ancak her şeyden önce bilinmesi gereken bir şey var; o da boşanma avukatı diye bir tabirin doğru olmadığı yönündedir. Bir avukatın kendisini boşanma avukatı olarak tanıtması yasal değildir, çünkü hukuk fakültesinden mezun olup ruhsatnamesini alan her avukatın herhangi bir alan üzerinde uzmanlaşıp sadece o alandan dava alma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ruhsatnamesini alan her vekil, her alandan tercihine göre dava almaktadır. Bunun yanında bir avukatın kendi alanında tecrübeli olup olmadığına dair ölçütü ise olmayıp önemli olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu, aile hukuku ve boşanma ile ilgili yerleşmiş Yargıtay kararları, Türk Medeni Kanunu'na hâkim olan, deneyim ve tecrübe sahibi olan kişilerdir. Tecrübeli boşanma avukatı istiyorum demek yerine birlikte çalışacağınız avukata boşanma dosyaları ile ilgilenip ilgilenmediğine, aile hukuku ile ilgili ve boşanma davalarında çalışıp çalışılmadığı sorulmalıdır.

Ayrıca boşanma danışma hattı, boşanma avukatı telefon numarası başlıklarını taşıyan İnternet site veya telefon hatlarından uzak durulması gerektiği, bu tarz sitelerin hukuka uygun olmadığı bilinmelidir. Aile hukuku ve boşanma konularında tecrübeli olan avukatı bu tarz yerlerden bulunması doğru değildir, hukuki savaşınız için yasal olmayan sitelerden yardım beklemek son derece yanlıştır. İstanbul Anadolu veya Avrupa Yakasında açılacak olan davalarda aile hukuku veya boşanma konusunda tavsiye veya çevre araştırması ile bulmak daha sağlıklı olacaktır. Boşanma davalarına bakan avukatlar, dosya takibi yanı sıra müvekkilinin dosyası üzerindeki hassasiyetini ve taleplerini gayet analiz edebilecek potansiyele sahiptir. Boşanma davaları takibi sürekli yapılması gereken, adliye ve mahkemelerin yoğunluğunda mücadele edecek birisi ile çalışılmalıdır.

4-) Boşanma Davası Avukat Ücreti Neye Göre Farklılık Gösterir?

Öncelikle boşanma davası ücreti, Türkiye Barolar Birliğinin her yıl yayınlamış olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında bir ücret olamayacaktır. Tarife üzerinden belirlenecek ücret ise dosyanın türüne göre değişkenlik gösterecektir. İstanbul’da boşanma avukatı ücretleri ise İstanbul Barosu’nun her yıl tavsiye ettiği bedele tabii fiyat olup anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası olup olmadığı da davanın ücretini etkileyecektir. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürdüğünden daha düşük bir bedelde olacaktır. Anlaşmalı boşanma davası, asgari ücretten az olamayacaktır.

Diğer dava türünde ise toplanacak olan deliller, dosyadaki iş yükü veya sürecin uzaması gibi durumlar ücretin daha çok artmasına veya azalmasına vesile olacaktır. Örneğin; haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle açılacak boşanma davasında eşin haysiyetsiz hayat sürdüğü, sabıkası var ise geçmişteki sabıka bilgisinin çıkarılması, tüm bu nedenlerle evliliğin çekilmez hale gelmesi gibi nedenlere dayandırılması ve ispatlanması emek gerektiren davalardandır. Bu nedenle boşanmaya bakan vekili arayarak ya da ofiste iletişim kurarak boşanma avukatı fiyatları ya da masrafları konusunda bilgiyi önceden edinmekte fayda vardır.

5-) Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Avukat Ücreti Neden Farklıdır?

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasının fiyatları, dosya üzerinden harcanacak olan emeğe göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davasında çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi birden fazla duruşma olmamakta, sadece bir celse ile boşanma gerçekleşmektedir. Ancak diğerinde en az iki ya da üç duruşma ile sürdürülen bir dava olup dava açıldığı vakit dahi yaklaşık 1-1,5 ay kadar süren dilekçeler teatisi bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında tanık ya da herhangi bir delile gereksinim bulunmaz iken çekişmeli boşanmada tarafların her biri iddiasını kanıtlamak maksadıyla delil sunmaktadır. Her iki dava arasındaki farklara bakılacak olursak bir avukatın anlaşmalı olmayan boşanma davasında takip edeceği hususlar ve sürecin uzunluğu söz konusu olduğundan çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasından daha uzun sürmektedir.

6-) Anlaşmalı Boşanmada Avukat Gerekli Mi?

Anlaşmalı boşanma davasına dair yorumları incelediğimde genellikle anlaşmalı boşanma davasına avukat gerek olmadığı yönünde görüş olduğunu fark ettim. Anlaşmalı boşanma davasında vekile gerek olmadığı düşüncesi son derece yanlıştır. Çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi dilekçeler aşaması, dosya takibi ve deliller kısmı bulunmayabilir ancak anlaşmalı boşanma davasında tarafların imzalayacağı protokolü hazırlamak hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren işlerdendir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, ileride tarafların bir kez daha hukuki sorun yaşamaması ve kaybının olmaması adına profesyonel birisi tarafından hazırlanması gereken bir protokoldür. Hukuki bilgi ve tecrübesi olmayan birisi tarafından protokol düzenlemesi halinde taraflar zaman ve hukuki kayıplar yaşayabilecektir. Tüm bu nedenlerle İstanbul’da uzman boşanma avukatına başvurulmalıdır.

7-) Boşanma Avukatı Arıyorum Diyenler Neye Dikkat Etmeli?

Bir hukuki problemde vekil nasıl bulunur, bir avukat tercihinde nelere dikkat edilmeli önemli bir konudur. Aslında ülkemizde belli bir alanda uzmanlaşıp sadece o davalara bakan avukatların olduğu bir sistemimiz mevcut değildir. Bir avukatın kendisini boşanma avukatı ya da uzman boşanma avukatı olarak kendisini tanıtması hukuken doğru değildir. Bizler her alandan dava alabilir; ancak özellikle boşanma, velayet, mal rejiminin tasfiyesi, nafaka, tazminat hususlarında kendisini geliştirmiş ve dosyayı tercihen bu alanlardan alan avukatlar vatandaşlar arasında boşanma avukatı şeklinde anılmaktadır.

Çekişmeli veya anlaşmalı boşanmada vekille birlikte dosyada çalışılıp zaman harcanacağından öncelikle seveceğiniz ve güveneceğiniz birisi tercih edilmelidir. Özellikle çekişmeli boşanma davası 1 yıldan uzun süreceğinden bu kadar uzun zamanda dosya adına takip, delillerin toplanılması ve duruşmalara girme gibi aşamaların takibi iş ahlakı ve sorumluluğunun bilincinde olan bir kimse tarafından yapılmalıdır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak tercihte bulunulmalıdır.

8-) Çekişmeli Boşanmada Avukat Şart Mı?

Her davanın takibini kişi, kendisi yapabilmekte ve vekil ile dosya takibini yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ne olursa olsun her iş, bir uzmanı tarafından yapılmalıdır. Bir dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olması, delillerin hukuka uygun olarak sunulması, dosyanın takibi, müzekkerelerin cevabının gelip gelmediği, duruşmalara girme gibi tüm hususlar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren işlerdendir. Alelade birkaç hukuki kitap okuyan veya konuya vakıf kişilerin tavsiyesi üzerine dosya takibinin gerçekleştirilmesi ileride geri dönülmez kayıplara neden olacaktır.

Avukat ile dosya takibinin yerine getirilmesi konusunda maddi imkânı olmayan kişilerin ücretsiz olarak vekillik hizmeti almak için bulunduğu ilin barosuna başvurmalıdır. Baro, ücretsiz vekillik hizmetinden yararlanmak isteyen kişinin ne tür belgeler hazır etmesi gerektiği, başvuru için nelerin şart olduğu konusunda bilgilendirecektir.

9-) Bayan Boşanma Avukatı ile Erkek Arasında Fark Var Mıdır?

Kadın avukat ile erkek avukat arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu meslekte cinsiyetin ayırt edici bir farkı yoktur. Yalnız boşanma ya da ceza hukuku davalarında, kişiler mağdur veya haksız olduğu konularda kendisini temsil edecek vekil tercihinde özellikle kadın veya erkek olarak isteyip istemediğine göre şekillenebiliyor. Genellikle boşanma davalarında kadınlar mağduriyetinin en iyi bir kadın tarafından anlaşılacağı ya da bir yandan evlilikte haksızlığa uğrayan bir erkeğin kadın gözüyle temsil edileceği düşüncesi ile kadın vekil tercihinde bulunabilmektedir.

Bu durum güç veya cinsiyet ayrımı olarak değil, kişinin kendisini temsil edeceği kişi olarak konuya bakış açısı ile ilgilidir. Evlilik birliğinin bitmesine neden olan olaylarda diğer eşin kusurlarını rahatlıkla anlatabileceği, zararının karşılığı olan maddi ve manevi tazminat davası açmak hususunda daha yakın hissedeceği vekil ile çalışmayı tercih edebilecektir. En iyi aile avukatı ya da uzman bir boşanma avukatı tabirlerine takılmadan boşanma veya boşanmaya bağlı olan mal paylaşımı davasını açmasını istediği ve boşanma sürecinde hukuki destek istediği vekil ile devam etmelidir.

10-) Boşanma Avukatı Tavsiye Olarak Neleri Verebilir?

Taraflar artık boşanma sürecine girmiş, evlilik içerisinde geçen olay ve durumlara ilişkin bir yargılama olduğu ve bu süreçte tekrar tekrar bu olayların yaşanması ya da yinelenmesinin uygun olmadığı belirtilerek müvekkiline yeni husumetlerin çıkmaması için hareket etmesi tavsiye edecektir. Bunun yanında uzaklaştırma kararı çıkması halinde kanuna uygun bir şekilde hareket edilmesi gerektiği, belirtilen tedbir kararlarına aykırı davranılmaması gerektiği belirtilmelidir.

Boşanma kararı kesinleşmeden eşlerin birbirlerine devam eden sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle boşanma davası açmak ile eşlerin ayrılmadığı hatırlatılarak bir boşanma davası daha açılmasını önlemek amacıyla eşe olan sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmemesi gerektiği tavsiyesi de verilebilecektir. Boşanma davalarının en önemli noktası bu konudur, eşler, aile bağının devam ettiği ve sadakat yükümlülüğünün henüz sona ermediğinin bilincinde olmalıdır.

11-) Uzman Boşanma Avukatı Kimdir?

Bir avukat adına anlaşmalı veya çekişmeli boşanma avukatı ya da İstanbul Anadolu Yakası, Avrupa Yakası en iyi boşanma avukatı gibi tabirler her ne kadar kullanılsa da avukatlar açısından etik olmayıp meslek kurallarına aykırıdır. Aile hukukunda ve boşanma davalarında kendisini geliştirmiş, bu alanda tecrübe edinmiş her hukukçu zaten alanında uzmandır.

Boşanma davası danışma hattı üzerinden ulaşma imkânı sağlayan her hat kanuna aykırı olup İstanbul boşanma avukatları listesi üzerinden vekil tercihi yapılamaz. Boşanma davasında veya velayet davası davacı veya davalı avukatı da olsa emek ve özveri isteyen dosyalar olduğundan vekillik hizmeti tam olarak yerine getirilmelidir. Bir boşanma davası avukatı İstanbul’da Üsküdar, Maltepe, Bakırköy, Kadıköy, Esenyurt, Pendik, Bahçeşehir, Sancaktepe, Avcılar'da açılacak tüm boşanma davalarına bakabilmektedir.