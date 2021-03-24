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- Boşnak mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Pratik Boşnak mantısı tarifi..
Boşnak mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Pratik Boşnak mantısı tarifi..
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 14:03
Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün Boşnak mantısı tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.
Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.
Boşnaklara ait mantı tarifini denemek isteyen seyirciler, gereken malzemeleri araştırmaya başladı. Kıymalı, patatesli, ıspanaklı şekilde de yapılabilen Boşnak mantısı, çıtır çıtır lezzetiyle yiyenlerin beğenisini kazanıyor.
Peki Gelinim Mutfakta Boşnak mantısı malzemeleri nelerdir? Boşnak mantısı nasıl yapılır? İşte tarifi..
BOŞNAK MANTISI MALZEMELERİ
Hamuru için malzemeler
4 su bardağı un
1,5 su bardağı su
Tuz
Kıymalı harç için malzemeler
400 gr. kıyma
1 küçük boy soğan – ince yemeklik doğranmış
Tuz
Karabiber
Hamuru açmak için malzemeler
100 gr. tereyağı
4 – 5 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Üzeri için malzemeler
Yoğurt
Tereyağı
Pul biber
BOŞNAK MANTISI NASIL YAPILIR?
Hamuru için;
- Ununuzu bir karıştırma kabına alın.
- Ortasını havuz yapın ve içerisine su ekleyin.
- Kenarlarından tuz ekleyin ve bir çatal yardımıyla karıştırın.
- Hamurunuz hafif toplanınca tezgaha alın ve yoğurun.Yoğurduğunuz hamuru karıştırma kabına geri alın ve 30 dakika dinlendirin.
İç harcı için;
- Ayrı bir karıştırma kabında kıyma, ince yemeklik doğradığınız soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
Birleştirmek için;
- Dinlendirdiğiniz hamuru 10 parçaya (75 gr.) bölün ve her parçayı elinizde yuvarlayın.
- Her bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde hafif unlayarak açın.
- Açtığınız bezelerin aralarına erimiş tereyağı sürüp 5 kat olacak şekilde hamurları üst üste koyun.
- Hamurunuzu bir merdane yardımıyla açın.
- Ardından elinizle çeke çeke hamurunuzu büyütün.
- Açtığınız hamuru 5 cm genişliğinde şeritler olacak şekilde ayarlayın.
- İçerisine kıymalı harçtan uzunlamasına yayın ve kendi etrafında iki tur döndürüp, 3 parmak genişliğinde kesin.
- Kestiğiniz hamuru ikiye katlayıp altlarından birleştirin ve tereyağıyla yağladığınız fırın kabınıza dizin.
- Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve fırın kabınıza dizin.
Pişirmek için;
- Tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine kalan yağdan sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişirin.
- Küçük bir tavada tereyağını eritin, altını kapatın ve pul biber ekleyip karıştırın.
- Mantınızı tabaklara alın ve üzerine yoğurt, biberli yağ gezdirerek servis edin.