Boya Sanayicileri Derneği Başkanlığı’na Yeniden M. Akın Akçalı Seçildi

BOSAD; İKMİB Başkanı, Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Başkanı, BOSAD Üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 10. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

72 üye kuruluşu, 15 çalışma grubuyla 18 yıldır boya ve hammadde sektörünün tek mesleki temsilcisi olan BOSAD (Boya Sanayicileri Derneği); İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Başkanı, Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Başkanı, BOSAD Üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 10. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul toplantısında Başkanlığa ikinci kez M. Akın Akçalı seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin, Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin belirlendiği Genel Kurul’da, 10. Dönem Başkanlığı’na 9. Dönem’de de başkanlık görevini yürüten M. Akın Akçalı seçildi. M. Akın Akçalı, Ersin Kayalar, Kenan Baytaş, Rami Atikoğlu, Cemal Drahor, Hakan Ünel, Haluk Giray, M. Mutlu Uysal, Mustafa Deryal, Ömer Saim Oğuz, R. Şükrü Ergün, Sakin Aruk, Semih Kılıç, Tayfun Küçükoğlu, Timur Karaoğlu, T. Aydın Kayı, Yakup Benli’den oluşan yeni Yönetim Kurulu BOSAD (Boya Sanayicileri Derneği) çatısı altında 10. dönem, 19. çalışma yılında faaliyetlerini yürütecek.

AKÇALI; “TÜRK BOYA SANAYİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

M. Akın Akçalı yeni dönem başkanlık süreci ile ilgili yaptığı teşekkür konuşmasında yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek; “Tüm faaliyetlerimiz ve çalışma gruplarımızla, temsilcisi olduğumuz tüm üye kuruluşlarına; eşit mesafede, etik değerlere bağlı, bilgi veren, fayda sağlayan, taraf olmayan, nitelikli ve veri odaklı çalışmalar yürüterek tüzüğümüzde yer aldığı üzere Türk Boya Sanayi’nin gelişimine katkıda bulunacağımız işler yapmaya devam edeceğimize inancım tam.” şeklinde konuştu.