Böylesi olmaz! 1 dolarla dünyayı gezdi, yapmadığı kalmadı… Dünyayı gezmek belki de çoğu kişinin hayallerinden biridir. Fransalı bir maceraperest ise cebindeki 1 dolarla bu hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Bakın o 1 dolarla dünyayı nasıl gezdi…

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Fransa doğumlu olan Andre Brugiroux, gezginler arasında efsaneleşmiş isimler arasındadır. Hayatını gezmeye ve kültürler arasında bağlar kurmaya adamış olan bir seyyah olan Brugiroux yaptığı dünya gezisiyle şaşkına çevirdi.

17 yaşında İskoçya’ya gitmesiyle başlayan seyahat tutkusu onu dünyayı gezip keşfetmeye itti. Brugiroux, Paris’te bir otelcilik okulunda eğitim almasını ardından, Avrupa’da çeşitli işlerde çalışarak seyahat etme tutkusunu gerçekleştirmeye başladı.

Ancak, Brugiroux’un asıl dünya yolculuğu 1959'da başladı ve onu tam 18 yıl boyunca dünyanın dört bir yanına götürdü. Yolculuğa cebinde sadece 1 dolar ile başlayan Brugiroux hayranlık uyandırdı.

Her şey otostop ile başladı…

Brugiroux dünya gezisine otostop çekerek başladı. Yerel insanlarla tanışarak ve çeşitli işlerde çalışarak en büyük tutkusunu olan dünyayı gezmeyi başardı.

Bu gezginin amacı ise, mümkün olduğunca az para harcayarak ve yerel halkla iç içe yaşayarak dünyayı keşfetmekti. Bu yolculuğu sırasında, 400.000 kilometreden fazla yol katetti ve 135 ülke ziyaret etti.

Seyahatleri boyunca defalarca açlık, hastalık ve tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalmasına rağmen bu tür zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Brugiroux, yolculukları sırasında birçok kez tutuklandı, sınır dışı edildi ve savaş bölgelerinde mahsur kaldı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, seyahat etmeye olan tutkusu hiç azalmadı.