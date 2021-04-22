Böylesini hiç denemediniz: Baklava çanağında elma

İftar sonrasında tatlı krizinizi ortadan kaldırırken içinizi ferahlatacak bu tatlı, çıtır çıtır baklava yufkası ve dondurmalı sunumuyla göz dolduracak…

Baklava yufkasının pratikliği bugün lezzetli iç dolgusuyla ağızları tatlandırmaya geliyor. Baklava yufkalarını çanak şeklinde pişirdik ve elmayı en yakışan aromalarla birleştirdik. Dondurmanın sütlü tadının hafifliğiyle birleşen çıtır dolgulu bu tatlı, ikinci tabağı yemenize sebep olacak bizden söylemesi. Hazırlaması o kadar basit ki; çay suyunu koymak için mutfağa gittiğinizde yapmaya başlayabilir, çayınız demlendiğinde tatlınızı servis edebilirsiniz. Tüm püf noktalarıyla anlattığımız bu keyifli tarifin videosunu aşağıya bırakıyoruz. Tadını çıkarmanız dileğiyle…

Baklava Çanağında Elma Tarifi VİDEO

BAKLAVA ÇANAĞINDA ELMA TARİFİ

Malzemeler

- 5 adet baklava yufkası

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 500 gr vanilyalı dondurma

İç harcı için;

- 2 adet yeşil elma

- ½ su bardağı esmer şeker

- ½ su bardağı ceviz

- 1 adet çubuk tarçın

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Elmaları minik küpler halinde doğrayıp tavaya alın ve şekeri ilave edin. Ceviz ve tarçını da ekleyip, elmalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Karamel kıvamını yakalamak için tereyağını ekleyip sürekli karıştırın ve ocaktan alın.

Baklava yufkasını serin ve üzerine erittiğiniz tereyağından sürün. Üzerine tekrar yufkadan koyun ve bu işlemi 5 kat oluncaya kadar tekrarlayın. 12 tane olacak şekilde eşit parçalara ayırın ve muffin kaplarına tabak olacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıttığınız 170°C deki fırında 10 dakika pişirin. Baklava çanaklarının ortasına iç harçtan birer yemek kaşığı kadar koyup dondurma ile birlikte servis edin.

Afiyet olsun...