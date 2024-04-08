Bozcaada hazır: Ramazan Bayramı'nda yüzde 100 doluluk bekleniyor Turizm merkezi Bozcaada ilçesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ramazan Bayramı tatilinde turizmin gözde mekanlarından olan Bozcaada'da doluluk oranının artması bekleniyor.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi deniziyle turizm merkezi Bozcaada, Ramazan Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak yeri oldu.

"Rezervasyonsuz gelmeyin" uyarısı

Bayramda, yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

"En güzel tatili geçirecekler"

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, “Bozcaada dünyanın en güzel 4’üncü adası. Yoğunluğumuz yüzde 80’lere ulaştı. Adaya gelecek tatilciler, adanın huzurlu, keyifli sokaklarında, restoranlarında en güzel yemekleri, yiyerek, en güzel tatilini geçirecekler. Tatilcilerimizin önceden rezervasyon yaptırırlarsa daha iyi olur.” dedi.

Adada işletmeci Fahri Bulut, “Bozcaada her yıl olduğu gibi bu yılda tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Bozcaada bayram tatiline hazır. Tatilcilerimizin adaya gelirken Gestaş’tan geliş ve dönüş rezervasyonu yaptırırlarsa online olarak rahat bir seyahat yaparlar. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum.” diye konuştu.

Sezon erken açıldı

İşletmeci Cemil Günday ise “Bu sene Ramazan Bayramı nedeniyle Bozcaada’da sezon biraz daha erken açıldı. Tatilcilerimiz adaya gelmeye başladı. Biz dahil bütün işletmeler bayrama hazır. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)