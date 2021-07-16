Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilenler, Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti. Bozcaada'ya gelmek isteyenlere ise rezervasyon uyarısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

Bunun üzerine tatile çıkmak isteyenler, rotasını Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'ya çevirdi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

20 BİNE YAKIN TURİST BEKLENİYOR

Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada’da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor.

Adadaki 60'a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet verilecek.

Bozcaada'da bayram yoğunluğu ViDEO

REZERVASYON UYARISI

Turizm merkezi Bozcaada'ya tatilcilerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmıştır.

Gelecek olan bütün misafirlerimize önerilerimiz, lütfen rezervasyon yaptırmadan adamıza gelmeyin. Aşırı yoğunlukta mağdur kalmayın." dedi.

"TAMAMEN DOLUYUZ.."

Otel işletmeci Şiar Güneş ise adadaki konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Şu anda tamamen doluyuz.

Misafirlerimizin kesinlikle rezervasyonlu gelmesini tavsiye ediyoruz çünkü buraya geldiklerinde yer bulamayacaklardır.

Bir de sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmelerini istiyoruz. Sonuçta daha pandemi henüz bitmedi." diye konuştu.

RESTORANLAR İÇİN REZERVASYON ÖNERİSİ

Restoran işletmecisi Uğur Mutay ise Kurban Bayramı tatilinde adanın çok kalabalık olacağını söyleyerek, tatilcilerin konaklama tesislerinde olduğu gibi restoranlar için rezervasyon yaptırmalarının faydalı olacağını belirtti.