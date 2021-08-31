Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetzedelere yardım için çalışan askerlerin sempatisini kazanan Coşkun Arol, her gün giydiği askeri kıyafetle ziyaret ettiği askerlere tekmil veriyor.

11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından günlük hayata yavaş yavaş dönülüyor.

JANDARMA, İLÇEYİ SEL ARTIKLARINDAN TEMİZLİYOR

Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen jandarmalar, ilçedeki hayatın normale dönmesi için özveriyle çalışıyor. Yıkımların yaşandığı, balçık altında kalan ilçede, kimi kazma, kimi de kürekle çalışan jandarmalar, fırçalarla da ince temizlik yapıyor.

Bozkurtlu Coşkun Dede, sel bölgesinde yardım eden askerlere moral veriyor-Video

COŞKUN DEDE, ASKERİ KIYAFETLE MORAL VERİYOR

İlçede yaşayan ve askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki Coşkun Arol da üzerine giydiği askeri kıyafetle her gün askerleri ziyaret ederek tekmil veriyor. Arol'u her gün sempatiyle karşılayan askerler, tekmil sırasında ona karşılık veriyorlar. Arol, zaman zaman da askerlere şiir okuyor.

Coşkun Arol, askerliği çok sevdiğini söyledi.

"ONLAR İÇİN DEDE, BABA YERİNDEYİM"

Sürekli asker elbisesi giydiğini kaydeden Arol, "Asker elbisesi giyip asker evlatlarımın yanına gidiyorum. Asker evlatlarımı gördüğümde her zaman tekmil veriyorum. Onların morali düzelsin diyorum. Onlar da beni görünce gülüyorlar, seviniyorlar, çok hoş karşılıyorlar. Onlar için dede, baba yerindeyim." dedi.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Bozkurt'un büyük bir felaket yaşadığını dile getiren Arol, "Kastamonu'nun Bozkurt kazasında çok büyük bir sel felaketi oldu. Çok vatandaşımız Allah rahmet eylesin hayatını kaybetti. Birçok bina yıkıldı. Asker evlatlarım uzaklardan gelip Bozkurtumuz için çalıştılar, güç kuvvet harcadılar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.