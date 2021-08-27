Şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı’nın taşması sonucu balçık altında kalan tarihi cami, ekiplerim hummalı çalışmaları sonucu yeni görüntüsüne kavuştu.

Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde içi balçıkla kaplı halde görüntüleri kaydedilen 113 yıllık cami, temizlenmesinin ardından yeniden görüntülendi.

Selin ardından ilçe merkezinde 1908 yılında inşa edildiği belirtilen Merkez Camisi'nin içi yarım metreyi bulan balçıkla kaplanmıştı.

EKİPLER KOLLARI SIVADI

Sular çekildikten sonra balçığın temizlenmesi için askerler ve Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla cami, 20 Ağustos Cuma günü tekrar ibadete açıldı.

Bozkurt'taki selde balçıkla kaplanan 113 yıllık cami temizlendi ViDEO

CAMİ BALÇIKTAN TEMİZLENDİ

Selin ardından içi balçıkla dolmuş haliyle görüntüleri kaydedilen cami, temizlikten sonra yeni haliyle görüntüledi.

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, selin ardından çamur ve balçık içindeki camiye çizmeyle bile zor girilebildiğini söyledi.

Caminin temizliğinde gönüllü olarak il merkezi ve ilçelerden gelen meslektaşlarının, kamu çalışanlarının yanı sıra askerlerin de görev aldığını dile getiren Bilgiç, Mehmetçiğin büyük gayretine şahit olduklarını vurguladı.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Caminin büyük emek ve özveriyle temizlendiğine işaret eden Bilgiç, "Allah devlete ve millete zeval vermesin' kelimesinin anlamını özümsedik. Eğer devletimizin gücü, milletimizin alicenaplığı olmasaydı bir hafta önceki Bozkurt ile bir hafta sonraki Bozkurt arasındaki farkı göremezdiniz." ifadelerini kullandı.