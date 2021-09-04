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- Bronz madalya mücadelesi: Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Bronz madalya mücadelesi: Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a mağlup olarak üçüncülük madalyası için ter dökecek olan Filenin Sultanları Hollanda ile karşılaşacak. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 09:20
5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı yenemedi.
3-1 mağlup olan A Milli Kadon Voleybol Takımımız, şampiyonluk şansını yitirdi.
Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alabilmek için Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak. Müsabakayı kaçırmak istemeyenler ise maçın detaylarını araştırıyor.
Türkiye Hollanda üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Hollanda üçüncülük voleybol maçı ile 4 Eylül Cumartesi günü TSİ 18.00’de oynanacak. Türkiye-Hollanda maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.