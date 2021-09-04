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Bronz madalya mücadelesi: Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Bronz madalya mücadelesi: Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a mağlup olarak üçüncülük madalyası için ter dökecek olan Filenin Sultanları Hollanda ile karşılaşacak. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?