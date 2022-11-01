Bu 10 özelliği taşıyorsanız dikkat! Mükemmeliyetçilik sizi ele geçirmiş olabilir

Mükemmeliyetçiler yüksek başarı göstermeye çok yakındırlar, ancak bazı önemli farkları vardır. İçeriğimizde, bir mükemmeliyetçinin 10 belirgin özelliğine yer verdik...



Mükemmeliyetçilik, mükemmel görünme, hissetme ve mükemmel olma dürtüsüdür. Toplum genel olarak mükemmeliyetçiliği olumlu bir nitelik olarak görse de, olumsuz etkileri de olabilir.

Bir mükemmeliyetçi , "aşırı yüksek kişisel standartlara ve aşırı eleştirel öz değerlendirmelere" sahiptir. Mükemmellikte ısrar ederler ve kusursuzluktan çekinen hiçbir şeyi kabul etmezler. Bu, kendini ve başkalarını eleştirme ve durumları ve insanları kontrol etme girişimlerinde kendini gösterebilir.

Mükemmeliyetçi olduğunuzun işaretleri

Mükemmeliyetçi olup olmadığınızı merak ediyorsanız, en azından bir dereceye kadar büyük bir şans var. Ayrıca, "mükemmel" kelimesinin olumlu çağrışımları nedeniyle mükemmeliyetçi olmaya biraz yatırım yapma şansınız da var.

1. Ya hep ya hiç düşüncesi

Mükemmeliyetçiler, yüksek başarılılar ile aynı şekilde, yüksek hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışırlar. Başarılı bir kişi hedeflerine tam olarak ulaşılmamış olsa bile harika bir iş yapmaktan ve mükemmelliğe (veya buna yakın bir şeye) ulaşmaktan tatmin olabilirken, , mükemmeliyetçi bir mükemmellikten daha azını kabul etmeyecektir. "Neredeyse mükemmel" bir başarısızlık olarak görür.

2. Son derece kritik olmak

Mükemmeliyetçi kişiliğe sahip biri, kendisi ve başkaları için yüksek bir başarıya sahip olandan daha eleştireldir. Yüksek başarılılar, başarılarından gurur duyar ve başkalarını destekleme eğilimindedir, ancak mükemmeliyetçiler genellikle hataları ve kusurları görürler.

Bir mükemmeliyetçi, kusurları bilecek ve başka bir şeyi görmekte zorlanacaktır. "Başarısızlık" meydana geldiğinde, kendilerine ve başkalarına karşı daha yargılayıcı ve katıdırlar .

3. Korkunun yarattığı duygu

Yüksek başarılara sahip kişiler, genellikle , onları başarma arzusuyla hedeflerine doğru çekilirler . Doğru yönde atılan her adımdan da memnunlar. Öte yandan mükemmeliyetçiler, mükemmel bir şekilde ulaşılan bir hedeften daha azına yönelik bir korku tarafından itilme eğilimindedir.

4. Gerçekçi olmayan standartlara sahip olmak

Mükemmeliyetçi olmanın bir başka işareti de makul olmayabilecek hedefler belirlemektir. Yüksek başarılılar, hedeflerini yüksek tutabilir ve bu hedeflere ulaştıktan sonra biraz daha ileri gitmenin keyfini çıkarabilirler. Mükemmeliyetçiler genellikle ilk hedeflerini ulaşamayacakları bir yere koyarlar.

Bir mükemmeliyetçi gerçekçi olmayan standartlara sahip olma eğiliminde olduğundan, genellikle başarıyı reddederler çünkü eylemlerinin bu başarı düzeyine yükselmek için asla yeterince iyi olmadığını düşünürler. 2

5. Sadece sonuçlara odaklanmak

Yüksek başarılılar, bir hedefin peşinden gitme sürecinden, amaca ulaşmaktan daha fazla keyif alabilirler. Tersine, mükemmeliyetçiler hedefi görür, başka bir şey görmezler. Hedefe ulaşmak ve başarısızlıktan kaçınmakla o kadar ilgileniyorlar ki, büyüme ve çabalama sürecinden zevk alamıyorlar.

6. Ulaşılamayan hedeflerden dolayı depresif hissetmek

Mükemmeliyetçiler genellikle yüksek başarı gösterenlerden daha az mutludur. Yüksek başarılılar hayal kırıklığından oldukça kolay bir şekilde toparlanırken, mükemmeliyetçiler yüksek beklentileri karşılanmadığında kendilerini hırpalama ve olumsuz duygular içinde yuvarlanma eğilimindedir. İşler umdukları gibi gitmediğinde devam etmekte zorlanırlar.

Daha az mutluluğa ek olarak, mükemmeliyetçi kişiliğe sahip insanlar, daha yüksek düzeyde kaygıya ve daha düşük düzeyde psikolojik iyi oluşa sahip olma eğilimindedir.

7. Başarısızlık korkusu

Mükemmeliyetçiler, başarılı kişilere göre daha fazla başarısızlık korkusuna sahiptir. Sonuçlara çok fazla pay koydukları ve mükemmellikten daha az bir şey tarafından hayal kırıklığına uğradıkları için başarısızlık korkutucu bir ihtimal haline gelir ve mükemmellikten daha az bir şey başarısızlık olarak görüldüğünden, yeni bir şeye başlamayı zorlaştırır.

8. Erteleme

Bu kişilik özelliği üretkenliğe zarar verebileceğinden , mükemmeliyetçilerin ertelemeye eğilimli olması paradoksal görünüyor. Ancak araştırmalar, durumlarına veya çevrelerine uyum sağlayamayan mükemmeliyetçi bir kişinin uyumsuz mükemmeliyetçilik olarak adlandırılır genellikle ertelemeye daha yatkın olduğunu bulmuştur.

Bunun nedeni, başarısızlıktan korktukları için mükemmeliyetçilerin bazen bir şeyi kusurlu yapmaktan o kadar çok endişe duymaları ki, hareketsiz hale gelirler ve hiçbir şey yapamaz hale gelirler. Bu erteleme, daha sonra daha büyük başarısızlık duygularına yol açarak, kısır ve felç edici bir döngüyü daha da sürdürebilir.

9. Savunma

Mükemmelden daha az bir performans mükemmeliyetçiler için çok acı verici ve korkutucu olduğundan, genellikle yapıcı eleştirilere savunmacı bir şekilde yanıt verirler. Yüksek başarılılar ise eleştiriyi gelecekteki performanslarını iyileştirmeye yardımcı olacak değerli bilgiler olarak görebilirler.

10. Kendine güvensizlik

Yüksek başarılılar, eşit derecede yüksek benlik saygısına sahip olma eğilimindedir. Mükemmeliyetçilerde durum böyle değil. Mükemmeliyetçilik için çabalamak daha yüksek benlik saygısı ile ilişkilendirilse de, mükemmeliyetçi kişiliğe sahip biri kendini eleştirel olarak değerlendirdiğinde, bu düşük benlik saygısına katkıda bulunur.

Mükemmeliyetçiler, eleştirel yapıları ve başkalarını uzaklaştıran katılıkları nedeniyle yalnız veya izole olabilirler. Bu, daha da düşük benlik saygısına yol açabilir, sonuçta kişinin benlik imajı ve genel yaşam doyumu üzerinde ciddi bir etkiye sahip olurken, aynı zamanda ilişkilerini de etkiler.

Mükemmeliyetçiliğin nedenleri

Bir kişinin mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip olma şansını birçok faktör etkileyebilir. Mükemmeliyetçiliğe şunlar neden olabilir;

-Başkalarından yargılanma veya onaylanmama korkusu

-Gerçekçi olmayan yüksek beklentileri olan ebeveynlere sahip olmak gibi erken çocukluk deneyimleri

-Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi mükemmeliyetçi eğilimlerle ilişkili bir zihinsel sağlık sorununa sahip olmak

Özetle mükemmeliyetçi olmak zorludur çünkü mükemmel olmak, hatta kişisel olarak en iyiye ulaşmak zordur. Mükemmeliyetçilikle ilgili başka bir sorun ve mükemmeliyetçi özelliklere sahip olup olmadığınızı bilmek istemenizin nedeni mükemmeliyetçilerin aslında daha az başarılı olma ve yüksek başarılılardan daha fazla strese girme eğiliminde olmalarıdır.

Sağlıksız mükemmeliyetçilik, kontrole aşırı odaklanma ile karakterizedir. Mükemmeliyetçiler son derece seçici hale gelebilir ve her şeyin kusursuz olduğundan emin olmakla meşgul olabilir, bu da durumları veya insanları kontrol etme girişimlerine yol açabilir. Bu, kişilerarası ilişkilere zarar verebilir.

Ayrıca daha yüksek stres seviyelerine katkıda bulunabilir. Mükemmeliyetçiliğin neden olduğu stres, daha sonra endişe duygularına yol açabilir ve düşük benlik saygısı, yeme bozuklukları , uyku bozuklukları ve psikolojik sıkıntı gibi çeşitli olumsuz sonuçlarla bağlantılıdır .

Sağlıksız mükemmeliyetçilik, hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırabilir. Diğer olumsuz sonuçların yanı sıra endişe, stres, kaygı ve depresyona da yol açabilir.

Sağlıklı mükemmeliyetçilik insanları ellerinden gelenin en iyisini yapmaya yönlendirebilir, ancak sağlıksız mükemmeliyetçilik strese, kaygıya, düşük özgüvene ve yaşam kalitesini etkileyebilecek diğer sorunlara yol açabilir.

Mükemmeliyetçiler genellikle eleştireldir, korku tarafından yönlendirilir, gerçekçi olmayan beklentilere sahiptir, başarısızlıktan korkar ve herhangi bir eleştiriyle karşılaştıklarında savunmacıdır.

Kendinizde bu mükemmeliyetçi özelliklerden bazılarını görüyorsanız, umutsuzluğa kapılmayın. Bir değişikliğin gerekli olabileceğini kabul etmek çok önemli bir ilk adımdır. Bu eğilimlerin sizi nasıl olumsuz etkileyebileceğini anladıktan sonra, hedeflerinize daha az stres ve olumsuzlukla ulaşmanıza izin verecek daha sağlıklı bir yaklaşım benimsemeye başlayabilirsiniz.

Mükemmeliyetçi olmak nasıl aşılır?

Mükemmeliyetçiyseniz ve bunun yaşamınız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak istiyorsanız yapabileceğiniz birkaç şey var. Mükemmeliyetçiliğin üstesinden gelmenize yardımcı olabilecek stratejiler şunları içerir:

-Kabul edilmiş hissettiğiniz bir ortam yaratmak

-Kendi kendine olumlu konuşma yapmak

-Kendini başkalarıyla kıyaslamamak

-Geçmiş veya gelecek hakkında çok fazla endişelenmeden şimdiye nasıl odaklanacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak farkındalık alıştırması yapmak

-Olumsuz düşüncelere meydan okumak gibi bilişsel davranışçı terapi (CBT) tekniklerini kullanmak