Bu 5 öneri olumlu düşüncelerinizi arttırıp sizi daha pozitif bir insan yapacak

Bu 5 öneri olumlu düşüncelerinizi arttırıp sizi daha pozitif bir insan yapacak

Olumlu düşünceler, hayata iyimser bakmayı içerir. Zorluklarla karşılaştığınızda bile neşeli ve umutlu olmak demektir. Pozitif insanlar her durumda iyiyi ararlar ve sahip olduklarına şükrederler.

Olumlu düşünmenin faydaları

Hem zihinsel hem de fiziksel olarak pozitif olmanın birçok faydası vardır. En dikkate değer faydalardan bazıları şunlardır



- Daha iyi zihinsel sağlık : Olumlu insanlar genel olarak daha iyi zihinsel sağlığa sahip olma eğilimindedir. Anksiyete veya depresyon yaşama olasılıkları daha düşüktür. Ayrıca hayatın zorlukları karşısında daha dirençlidirler. Zor zamanlarda daha pozitif olmak, stresin olumsuz etkilerine karşı bir tampon oluşturmaya yardımcı olabilir.

- Artan mutluluk : Pozitiflik aynı zamanda daha fazla mutluluk ve öznel iyi oluşla bağlantılıdır . Pozitif insanlar günlük yaşamlarında neşe bulabilirler ve stresten ya da olumsuz duygulardan kolay kolay etkilenmezler.

- Daha iyi fiziksel sağlık : Araştırmalar, daha olumlu olmanın daha iyi fiziksel sağlıkla ilişkili olduğunu göstermektedir. Pozitif insanların kardiyovasküler problemlerden ölmeleri ve karamsar meslektaşlarına göre daha uzun yaşamaları daha az olasıdır.

- Daha güçlü ilişkiler : Olumlu insanların başkalarıyla çatışma yaşama olasılığı daha düşüktür ve daha sağlıklı, daha tatmin edici kişilerarası ilişkilere sahiptir.

Olumlu düşünen insanların özellikleri

Olumlu olmak, her zaman sadece mutlu düşünceler düşünmek anlamına gelmez. En iyimser insan bile üzüntü, cesaret kırıklığı ve öfke yaşar. Bununla birlikte, pozitif insanlar genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir.

pozitif insanlar;

İyimser

Minnettar

Çözümler odaklı

Yardımsever

Şefkatli

Mutlu

Nükteli,

Komiktir.

Negatif İnsanlar;

Karamsar

Nankör

Sorunlar üzerine kafa yorar

Yararsız

Kayıtsız

Mutsuz

Alaycıdır.



Olumlu düşünceleri arttırmanın 5 yolu

Olumlu düşüncelerle dolu insanlar bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görme eğilimindedirler.

Olumlu olmak, asla olumsuz duygular hissetmeyeceğiniz veya karamsar düşüncelerle mücadele etmeyeceğiniz anlamına gelmez. Herkesin moralinin bozuk olduğu veya cesaretinin kırıldığı günler vardır. Aradaki fark, olumlu düşünenlerin olumsuz duygularının kendilerini kontrol etmesine izin vermemeleridir.



Sorunları üzerinde durmazlar, bunun yerine çözüm bulmaya odaklanırlar. Olumsuz düşüncelere kapılmazlar ve her zaman hayata iyi tarafından bakmaya çalışırlar.

Nasıl Daha Olumlu Olunur?

Neyse ki, günlük yaşamınızda daha olumlu olmaya doğru kendinizi nazikçe yönlendirmek için yapabileceğiniz stratejiler var. Daha pozitif olmak istiyorsanız, yapabileceğiniz birkaç şey var.

1.Şükretmek

Minnettar olduğunuz şeylerin bir listesini yapın. Bir şükür günlüğü tutun ve hergün şükrettiğiniz şeyleri bu deftere yazın ve sizi mutlu veya minnettar hissettiren birkaç şeyi not edin. Bunların orijinal veya dünyayı sarsan gözlemler olması gerekmez güzel, güneşli bir gün kadar basit bir şey veya çalışmaya oturmuşken arkadaşınızın size kahve getirmesi gibi basit bir şey olabilir.

Hayatınızdaki iyi şeylere odaklanarak, doğal olarak daha olumlu bir zihin çerçevesine geçmeye başlayacaksınız.

2.Beklentinin Tadını Çıkarın

Her gün dört gözle bekleyeceğiniz bir şey bulun. Araştırmalar, dört gözle beklemek için olumlu bir şeye sahip olmanın ruh halini iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

En sevdiğiniz kitapçıyı ziyaret etmek, arkadaşlarınızla bir fincan kahve içmek, parkta bir akşam yürüyüşü yapmak veya en sevdiğiniz kitabı okumak olsun, her gün dört gözle bekleyeceğiniz bir şey bulduğunuzdan emin olun. Bu, işler istediğiniz gibi gitmediğinde bile pozitif kalmanıza yardımcı olacaktır.

3.Farkındalık Uygulayın

Farkındalık , düşünceleriniz, duyumlarınız ve çevreniz de dahil olmak üzere tamamen şimdiki ana odaklanmayı içeren bir uygulamadır. Düşünceleriniz ve ruh haliniz hakkındaki farkındalığınızı geliştirmek de dahil olmak üzere çeşitli faydaları olabilir .

Kendinizi stresli veya bunalmış hissettiğinizde, birkaç derin nefes alın ve şimdiki ana odaklanın. Vücudunuzun nasıl hissettiğine ve hangi sesleri duyabildiğinize dikkat edin. Düşüncelerinizi tanımlamayı öğrendikten sonra, olumsuz düşünceleri daha olumlu olanlarla aktif olarak değiştirmek için çalışabilirsiniz.

4.Gülümsemek

Kendinizi mutlu hissetmiyor olsanız bile, kendinizi gülümsemeye zorlamak aslında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Gülümsemek, beyninizde sizi mutlu ve rahat hissettiren kimyasalların salınmasına yardımcı olur.





Araştırmacılar, gülümsemenin yalnızca olumlu duygular uyandırmaya yardımcı olmadığını, aynı zamanda insanların dünyayı daha olumlu bir bakış açısıyla görmelerine yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Bir dahaki sefere moraliniz bozulduğunda, birkaç dakika gülümsemeyi deneyin ve daha iyimser hissetmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.

5.Kendi kendinizle olumlu iç konuşmalar yapın

Kendinize söylediğiniz şeyler, kendiniz ve dünya hakkında nasıl düşüneceğinizi etkiler ve abartılı özeleştiri iyi tarafından bakma yeteneğinizi baltalayabilir. Araştırmacılar, olumsuz kendi kendine konuşmadan olumlu kendi kendine konuşmaya geçişin duyguları iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuşlardır.





Özetle;

Olumlu olmanın, artan mutluluk, daha güçlü ilişkiler ve hayatta daha fazla başarı gibi birçok faydası vardır. Bununla birlikte, depresyon ve anksiyete, olumsuz fiziksel sağlık etkileri ve sağlıklı ilişkileri sürdürmede zorluk gibi birkaç potansiyel tuzak da vardır.

Daha pozitif olmak için, pozitif insanlarla vakit geçir, seni mutlu eden şeyler yap, olumsuz düşünce ve duygulardan uzak dur, sahip oldukların için şükret ve her durumda iyiye odaklan.