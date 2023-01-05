Bu 7 sözü çocuğunuza mutlaka söyleyin

Anne baba ile çocuğun ilişkisi ne kadar sağlam ve sağlıklı ise çocuğun ileride başarılı ve mutlu bir yetişkin olma şansı o kadar artıyor. Bu 7 sözü çocuklarınıza sık sık söylemekten asla kaçınmayın.

Ergenler ile yapılan çalışmalar , ebeveyn-çocuk ilişkisinin çocuğun gelişimini hem duygusal hem de zihinsel olarak ne kadar etkilediğini ortaya koymaktadır. İlişki ne kadar güçlüyse, çocuğun uyumlu, başarılı bir yetişkin olma şansı o kadar artmaktadır.

Bu 7 cümleyi ne kadar sık ​​kullanırsanız çocuğunuzun kendini o kadar güvende, emin ve özgüvenli hissederek büyüyecek o kadar olasıdır. Uzun vadeli başarı ve mutluluğun temeli budur.

İşte o yedi cümle;

1. Seni seviyorum

Bu bariz ama hayati bir şey. Çocukların onları sevdiğinizi ve koşulsuz kabul ettiğinizi bilmeleri gerekir. Özellikle aile kültürünüzün bir parçası değilse, çocuklarınıza "Seni seviyorum" demek konusunda kendinizi garip hissedebilirsiniz. Ama ayda en az bir kez söylemenizi tavsiye ederim. Haftada bir veya günde bir kez söylerseniz, daha da iyi.

Aksi halde sevildiğini duymayan çocuklar asla yeterince iyi olamayacaklarına inanarak büyürler. Bu onların motive olmamalarına veya başka davranış sorunları sergilemelerine neden olabilir.

2. Haydi!

Tabii ki, eğer çocuklarınız tehlikeli veya suç teşkil eden bir şey yapmak üzereyse, onlara "haydi" dememelisiniz. Müdahale etmelisiniz. Ancak üstlenmelerinden fayda görecekleri bir zorlukla karşılaştıklarında, güvenlerini artırmak için sizin cesaretlendirmenize ihtiyaçları var.

Ebeveynler, ebeveynlik konusunda kısa vadeli bir bakış açısına sahip oldukları için çok temkinli olma eğilimindedirler.

Ebeveynliğin tek amacı sadece çocukları barındırmak veya onlara rahat bir yaşam sağlamak değildir. Onları gelişecekleri yetişkinliğe hazırlamakta en önemli amaçtır.

Yetişkinlik zorluklarla doludur, bu nedenle çocukluk ve ergenlik döneminde çocuklarınızın bunların üstesinden gelmek için alabilecekleri tüm uygulamalara ihtiyaçları vardır. Bunu yapmak için, sizin desteğinize ihtiyaçları olacak ve sizin onlara "haydi!" demenize ihtiyaçları olacak.

3. Seninle gurur duyuyorum

Bunu çocuklarınıza sadece dikkate değer bir şey başardıklarında değil, sık sık söylemeniz tavsiye ediliyor.

Çocuklarınızla yaptıkları için gurur duymak, kim oldukları için onlarla gurur duymaktan farklıdır.

Çocuklarınızla başardıklarından dolayı gurur duymanızda yanlış bir şey yok. Ancak etkileyici bir şey başaramasalar bile onlarla gurur duyacağınızı bilmeleri gerekir.

Çocuklarınızın nezaket, cömertlik, alçakgönüllülük, cesaret veya başka herhangi bir olumlu davranış sergilediğini gözlemlediğinizde, "Seninle gurur duyuyorum" deme fırsatını değerlendirin.

4. Sana inanıyorum

Birçok insan için çocukluk ve ergenlik kendinden şüphe duyma dönemleridir.

Yeterince yetenekli miyim? Başarısız olursam insanlar benim hakkımda ne düşünür? Ben gerekenlere sahip miyim? Neden xxxx kadar zeki, yyyy kadar popüler olamıyorum?

Bunlar çocukların kendilerine sordukları türden sorulardır. Şüphelerinin ortasında, onların sadık savunucusu, ateşli hayranı olmanıza ihtiyaçları var.

Gençlerin onların en büyük eleştirmeni olan değil en büyük hayranı olan ebeveynlere ihtiyacı var.

Hayatı boyunca ailesi tarafından inanılan çocuklar şanslıdırlar, özellikle de kendilerine inanmadıkları zamanlarda bu onlara büyük hayaller kurma ve başarısızlığa cesaret etme konusunda güven verir. Çocuklarınıza "sana inanıyorum" demek onlara en büyük hediyedir.

5. "Beni affeder misin?"

Bir ebeveyn olarak, evinizde bir otorite figürüsünüz. Çocuklarınızdan özür dilemek zordur, çünkü söz konusu olan gururunuzdur.

Ama önce liderler gelir. Evinizin lideri olarak ilk adımı siz atmalısınız.

Örneğin, çocuğunuzla bir tartışma sırasında kaba bir şey söylediyseniz, "Üzgünüm, bunu söylememeliydim. Beni affedecek misin?" diyen ilk kişi siz olun.

Siz bu tür bir tevazuya örnek oldukça, çocuklarınız size karşı yeni bir saygı geliştirecekler. Bu aynı zamanda çocuklarınıza hepimizin hatalar yapabileceğini, ancak onlar için sorumluluk almanın çok önemli olduğunu göstermek için harika bir fırsattır.

6. Bunu nasıl yaptığını bana gösterir misin?

Bir noktada, çocuklarınız belirli şeyler hakkında sizden daha fazla bilgi sahibi olacak. Belki de zaten sosyal medya, müzik veya İnternet pazarlaması hakkında sizden daha fazla şey biliyorlardır. Her alanda çocuklarından daha fazlasını biliyormuş gibi davranan birçok anne baba var. Çocukları hemen hemen herhangi bir konuyu gündeme getirdiğinde, bu ebeveynler onların sözünü kesiyor, hemen sonuca varıyor veya yargıda bulunuyor.

Çok geçmeden, bu çocuklar ebeveynleriyle açıkça iletişim kurmayı bırakırlar. "Söylemek zorunda olduklarımı gerçekten dinlemediklerinde ailemle neden konuşayım?" şeklinde düşünürler. Bu nedenle, çocuklarınız bir konuda sizden daha fazla şey biliyorsa, "Bu çok ilginç bana daha fazlasını anlatır mısın?" demenizi tavsiye ederiz.

Çocuklarınızın sizin yapamadığınız bir şey yaptığını görürseniz, onlara "Bunu nasıl yaptığını bana da gösterir misin?" diye soruyor musunuz?

Çocuklarınızın hobilerine gerçek bir ilgi gösterdiğinizde, kendilerini değerli ve saygı duyulmuş hissederler. Sağlıklı bir ebeveyn-çocuk ilişkisi için bu çok önemlidir.

7. Senin için buradayım

Çocuklar büyüdükçe daha fazla bağımsızlık isterler. Seçim yapma ve kendi rotalarını çizme özgürlüğüne sahip olmayı amaçlarlar. Ebeveynler, çocukları onlarla hiçbir şey yapmak istemiyormuş gibi hissetmeye başlayabilir. Ama durum böyle değil. En asi gençler bile bir dereceye kadar ebeveynlerinin ne düşündüğünü umursuyor.

Çocuklarınız ergenlik çağındaysa, mümkün olduğunca kendi seçimlerini yapmalarına izin verin. Ne de olsa, birkaç kısa yıl içinde yetişkin olacaklar. Nihai kararın kendilerine ait olduğunu açıkça belirttiğiniz sürece tavsiyelerinizi ve öğütlerinizi takdir edeceklerdir. Doğal olarak, seçimlerinin sonuçlarına da katlanmak zorundadırlar.

"Senin için buradayım" diyerek, çocuklarınız işler zorlaştığında yardım etmek için orada olduğunuzu bilecekler. Bu şekilde, dünyaya adım atarken daha emin olacaklar.

Sonuç olarak Ebeveynlik, hem hayal kırıklığı hem de neşe dolu bir maceradır, ancak karmaşık olması gerekmez. Bu yedi basit cümlenin devreye girdiği yer burasıdır.