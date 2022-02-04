Bu acıyı bilmeyen yok! Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz?

Bu acıyı bilmeyen yok! Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz?

Dirseğinizi bir yere çarptığınızda hissettiğiniz o dayanılmaz acının sebebi, "Ulnar siniri" denilen kemik ile deri arasındaki kanalda yatıyor...

Bazen dirseğimizin öyle bir noktasını çarparız ki elektrik çarpmasına benzeyen bir acı duyarız.

Dakikalar süren bu tuhaf acı, dirsekten serçe parmağına kadar yayılır.

Peki bu hissin nedenini hiç merak ettiniz mi...

Herkesin başına en az bir defa gelmiş olan dirsek çarpmasının acısı, bilimsel olarak şöyle açıklanıyor:

DİRSEK ÇARPMASI NEDEN BÜYÜK ACI VERİR?

Dirsek kemiği siniri ya da ulnar sinir omurgadan başlayıp omuzdan ve koldan geçerek küçük parmakta ve yüzük parmağında son bulur.

Ulnar sinir dirsekte kemik ile deri arasında 4 mm çapında bir kanaldan geçer. Burada onu koruyacak bir katman yoktur.

Dirseğimizi bir yere çarptığımızda bu siniri sıkıştırır ve acı ve uyuşma karışımı bir hisse kapılırız. Ulnar sinirin kendisi acıyı ilettiği için bu acının parmak ucuna kadar inmesi hissi oluşur.

Birçok kişi açısından ulnar sinirin çarpması sonucu oluşan acı geçicidir. Dirseği biraz ovduktan birkaç dakika sonra bu his kaybolur.