Bu araştırma maske stoklarını tüketir! Kadınlar maske takan erkekleri daha çekici buluyor

Bu araştırma maske stoklarını tüketir! Kadınlar maske takan erkekleri daha çekici buluyor

Cardiff Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kadınların maske takan erkekleri daha çekici bulduğunu ortaya koydu. Araştırma, ayrıca hangi maskenin daha çekici olduğunu da gösterdi.

2019 yılının sonlarında Çin'de ortaya çıkan ve 2020'nin başlarında tüm dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Covid-19), hayatımızda büyük değişikliklere yol açtı.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımızın yeni normallerinden biri de maske zorunluluğu oldu.

Özellikle yaz aylarında insanı canından bezdiren maskeler hakkında yapılan yeni bir araştırma ise erkeklerin o hisse aldırış etmeden maske takmasına yol açacak cinsten sonuçlar ortaya koydu.

MASKE TAKANLAR DAHA ÇEKİCİ

İngiltere'de yer alan Cardiff Üniversitesi Psikoloji Okulu'nda görevli araştırmacılar, ''Maskeler karşı cinse olan bakış açısını nasıl değiştirdi?'' sorusuna yanıt aradı.

Araştırmacılar, hem erkeklerin hem de kadınların, yüzlerinin alt yarısını kapatan bir maskeyle daha çekici göründüklerini öğrendiklerinde ise şaşırdıklarını açıkladı.

Ayrıca, modaya uygun renkli ve desenli maskelerin varlığına rağmen, tek kullanımlık cerrahi maskeyle kaplı bir yüzün çok daha çekici olarak kabul edildiği görüldü.

MAVİ CERRAHİ MASKE GÜVEN VERİYOR

Cardiff Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Michael Lewis, pandemiden önce yapılan araştırmaların genellikle hastalıkla ilişkilendirdiği için çekiciliği azalttığını gösterdiği belirterek, "Maskelerin her yerde bulunmasından bu yana, durumun değişip değişmediğini test etmek ve maske türünün herhangi bir etkisinin olup olmadığını anlamak istedik.

Çalışmamız, tıbbi maske takılan yüzlerin en çekici kabul edildiğini gösteriyor. Bunun nedeni, sağlık çalışanlarının mavi maske takmasına alışmamız ve şimdi bunları bakım veya tıp mesleğindeki insanlarla ilişkilendirmemiz olabilir. Kendimizi savunmasız hissettiğimiz bir zamanda, tıbbi maske takmayı güven verici bulabilir ve böylece kullanıcıya karşı daha olumlu hissedebiliriz.'' dedi.

MASKESİZLERİN ŞANSI YOK

Bununla birlikte, araştırmanın ilk kısmı, İngilizlerin maske takmaya yeterince alıştığı Şubat 2021'de gerçekleştirildi.

43 kadından maskesiz, düz renkli kumaş maske takan, mavi tıbbi yüz maskesi takan ve maskesini kapatan düz bir siyah kitap tutan erkek yüzlerinin görüntülerinin çekiciliğini bir ile 10 arasında derecelendirmeleri istendi.

Katılımcılar, bez maske takanların, maskesiz veya kitap tarafından yüzleri kısmen gizlenmiş olanlardan önemli ölçüde daha çekici olduğunu söyledi. Ancak, tek kullanımlık cerrahi maske takanlar kadınlara çok daha çekici geldi.

Lewis, "Sonuçlar, pandemi öncesi araştırmalara ters düşüyor. Pandemi, maske takanları nasıl algıladığımız konusunda algımızı değiştirdi. Maske takan birini gördüğümüzde artık 'o kişide bir hastalık var, benim uzak durmam gerekiyor' diye düşünmüyoruz.

Bu, evrimsel psikolojiyle ve eş seçimiyle ilgili bir durum. Cerrahi maske takan biri doktorlarla ilişkilendirildiğini için daha güvenilir ve saygın olarak algılanıyor.'' dedi.

GÖZLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Diğer taraftan Lewis, maskelerin dikkati gözlere yönelttiği için insanları daha çekici hale getirmesinin de mümkün olduğunu söyledi.

Diğer çalışmaların, kısmen beynin eksik boşlukları doldurması ve genel etkiyi abartması nedeniyle, bir yüzün sol veya sağ yarısını kapatmanın insanları daha çekici gösterdiğini bulduğunu söyledi.

İlk çalışmanın sonuçları ''Cognitive Research: Principles and Implications'' dergisinde yayınlandı. Bir grup erkeğin maskeli kadınlara baktığı ikinci bir araştırma yapıldı. Sonuçlar henüz paylaşılmadı. Ancak, Lewis sonuçların genel olarak aynı olduğunu söyledi.

Bu araştırma; kadınların, erkeklerin maske takarken daha çekici gözüktüğünü düşündüklerini bilimsel olarak kanıtladı.