Bu bir rekor! Balıkesir, Ayvalık'ta zıpkınla 1,7 metrelik dev kalamar yakaladı Profesyonel ya da amatör balıkçılar zaman zaman boylarını aşan dev balık ve deniz canlıları yakalayabiliyor. Bu kez de Ayvalık'ta dev bir kalamar zıpkınla yakalandı. Böylesine büyük bir uçan kalamarın bugüne kadar Ayvalık ve Edremit Körfezi bölgesinde ilk kez avlandığı bilgisi verildi.

AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 30 yıldır zıpkınla avcılık yapan Özkan Şendil, 10 kilogramlık "uçan kalamar" yakaladı.

Aynı zamanda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı eğitmen ve antrenörü dolan Şendil, yakaladığı uçan kalamarı görüntüledi.

Şendil, Ayvalık ve Edremit Körfezi bölgesinde ilk kez bu büyüklükte bir kalamarla karşılaştığını belirtti.

Balıkçı, kalamarı kendisini avlamak için korkusuzca ilerlerken yakaladığını anlattı.

Çıplak Ada açıklarında yakaladı

Şendil, zıpkınla balık avlamak için Çıplak Ada açıklarında dalış yaptığı sırada Latince adı "Ommastrephes Bartramii" olan ve "uçan kalamar"a rastladı.

1,70 metre ve 10 kilo

Balıkçı, zıpkınla avlayıp bota çıkardığı yaklaşık 1,70 metre boyundaki ve 10 kilogram ağırlığındaki kalamarı cep telefonuyla görüntüledi.

Uçan kalamar İstanbul'a gönderildi

Şendil, deniz canlısını Ayvalık'taki bir balık toptancısı aracılığıyla İstanbul'a gönderdi.

"Zıpkınla su altında vurulmuş en büyük cins kalamar"

Avladığı kalamarın daha çok derin sularda yaşadığını belirten Şendil, yaşadığı olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Türkiye'de daha önce avlanmış başka çeşitleri var ama zıpkınla su altında vurulmuş en büyük cins kalamar olarak resmi kayıtlara geçilmesini sağlayacağız.

İlk gördüğünde fok balığı zannetti

Şendil, kalamarı ilk gördüğünde fok balığı zannettiğini, yaklaştıkça bunun çok büyük bir kalamar olduğunu fark ettiğini aktararak şöyle konuştu:

Bu canlı çok iyi avcı bir türdür. İri balıkları avlayarak beslenirler. Suyun altında yaklaşınca hiçbir şekilde korkmadı, korkusuzca bana doğru döndü. Avcı kollarını açıp bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım ve zıpkınla başarılı bir atış yaptım.

"Bu bir Türkiye rekoru"

Sonra bota çıkardığımızda bunun bir Türkiye rekoru olduğunu fark ettik. Bugüne kadar zıpkınla avlanmış en büyük kalamar olduğunu fark ettik. Sonrasında bunu sosyal medyamızda paylaştık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)