Bu bitkiyi koparmanın bedeli acı: 387 bin 141 lira ceza veriliyor Siirt’in Sinep köyünde yetişen bu bitkiyi koparmanın bedeli oldukça ağır. Gören dokunamıyor. Koparan 387 bin 141 lira ceza ödüyor.

ensonhaber.com

Doç. Dr. Mehmet Fidan, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyü mezarlığında yetişen nadir bir bitkinin koruma altına alındığını duyurdu.

Bu bitki, IUCN kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısının azlığı nedeniyle "CR" yüksek risk altında bulunuyor.

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı olan Doç. Dr. Fidan, bitkinin adaçayı olduğunu belirtti ve bu bitkinin ballıbabagiller familyasına ait olduğunu açıkladı.

Ülke genelindeki adaçayı türlerinin çoğunun endemik olduğunu ve Siirt adaçayının da bu lokal endemik türlerden biri olduğunu vurguladı. Nadir bulunan bu bitki, dünya genelinde sadece Siirt'te belirli bir noktada yetişiyor.

Yalnızca yılın 15-20 günlük bir süresinde çiçek açan bu adaçayı, daha sonra çiçeklerini kapatıp meyve oluşturmaya başlıyor.

Bu eşsiz bitkinin koruma altına alınması, doğal çevrenin ve biyoçeşitliliğin korunması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Koparmanın cezası büyük

Doç. Dr. Mehmet Fidan, Siirt adaçayının tehlike altında olduğunu hatırlattı.

Bu eşsiz bitkinin korunması için önlemler alındı ve koruma altına alındı. Ancak, ne yazık ki hala bazı bilinçsiz davranışlar bu önlemleri ihlal ediyor.

Fidan, bitkinin koparılması halinde 387 bin 141 lira ceza uygulanacağını belirtti.

KAYNAK: AA