Bu burçlar 2023 yılında kesin evleniyor!

2023 yılına az bir süre kala, astroloji dünyasında tahminler başladı. Astrologlar, 2023 yılında hangi burçların evliliğe adım atacağını açıklamaya başladı. İşte o burçlar!

Yoğun ve bir hayli geçen 2022 yılının ardından, 2023 yılına girmeye artık sayılı günler kaldı.. 2023 yılı astrolojik anlamda önemli ve özel bir yıl olacak.

2023 yılında şans ve bereket gezeni Jüpiter, Koç burcunda arzı endam etmeye başlayacak. Balık burcundan çıkmaya hazırlanan Jüpiter, herkesi harekete geçirecek.

Bu transit bazı burçlara şans getirecek ve yılı daha keyifli tamamlamalarını sağlayacak. Ayrıca 2023 yılındaki tutulmalar, bazı burçlara evlilik verecek.

Bu sene tutulmalar Boğa ve Akrep aksında gerçekleşti. Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçları bu tutulmalardan büyük etki aldı.

Bazıları hayatlarında kapanışlar yaşadı bazıları ise evlenerek yeni bir sayfa açtı.Şimdi ise tutulmalar aks değiştirmeye hazırlanıyor.

Terazi ve Koç burcunda gerçekleşecek olan tutulmalar, bazı burçlara evlilik getirecek. Bu burçların hangisi olduğu ise merak edilmeye başlandı.

Peki, 2023 yılında hangi burçlar evlenecek? İşte yanıtı...

2023 yılında evlenecek olan burçlar

Koç

Terazi

Yengeç

Oğlak

Yukarıda yer alan burçlar, 2023 senesinde hem şanslı hem de evli olacak. Koç ve Terazi aksında gerçekleşecek olan tutulmalar, yukarıda yer alan burçlara derin bir nefes aldıracak.

Yukarıda yer alan burçlar dışında, Akrep ve Boğa için yine şans devam ediyor.Temmuz'a kadarn tutulmalar bu aksta devam edecek.

Şansını kaçırdığını düşünen Akrep ve Boğalar, 2023 yılında yeniden aradığı aşkı bulabilir.