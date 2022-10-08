Bu burçlarla sevgili olan yandı! İşte uzlaşmak için kılı kırk yaracağınız burçlar

Bu burçlarla sevgili olan yandı! İşte uzlaşmak için kılı kırk yaracağınız burçlar

Astroloji dünyasında yer alan burçların uyumu ve uyumsuzluğu, çoğu kez ilişkilerdeki dinamikleri de yakından etkiliyor. İşte uzlaşmanın çok zor olduğu ve konuşurken kılı kırk yaracağınız burçlar...

Gökyüzündeki gezegenlerin hareketleri ve yaptığı açılar ile şekillenen astroloji, ilişkiler bakımından da kişilere pek çok tavsiye verebiliyor. Bazı burçlar partnerleriyle iyi daha kolay anlaşırken, bazı burçlar ise ilişkilerinde daha sıkıntılı olabiliyor. Genel olarak kişinin ilişkilerde sıkıntılı olup olmadığını öğrenmek için doğum haritasına bakmak gerekse de, güneş burçları da bu konuda yardımcı olabiliyor. İşte uzlaşmak için kılı kırk yaracağınız burçlar...

Bu burçlarla anlaşmak dünyanın en zor işi!

Balıklar:

Özellikle hayalperestliği ve yaratıcılığıyla bilinen Balık burcu insanları, duygusallığıyla tanınmaktadır. Balık burçları, özünde iyi niyetli ve sempatik bir yapı taşısalar da bu burcun erkekleri ilişkide adeta bulutlarda süzülmektedir.

Düşüncelerinde oldukça başarılı ve güçlü kişilikler olan Balık veya Balık etkili erkekler, hayallerini gerçekleştirmek için çokça çaba ve zaman harcamalıdır. Ancak Balık erkek ve kadınları genelde bu hayallerini gerçekleştirmek yerine her şeyin hazır şekilde ona gelmesini bekleyebilir. Balık insanlarının ilişkideki en büyük sorunu çabalamamak ve aşırı duygusallık olacaktır.

Yengeçler:

Yengeç erkekleri harika bir aile babası olurken, Yengeç kadını ise harika bir anne olabilir. Ailelerine düşkünlükleri ile bilinen yengeçler için ev ve yuva kavramları vazgeçilmezdir. Ancak gittikleri her yerde aile sıcaklığı arayan yengeçler, ilişki ve evliliklerinde bu aile düşkünlüğü sebebiyle çeşitli sorunlar yaşayabilir.

Özellikle Yengeç erkekleri anne düşkünlüğü ile bilinmektedir. Yaşı kaç olursa olsun anne sözünden çıkmayan Yengeç erkekleri, istisnalar olsa da karşısındaki partnerini ya da eşini bu konuda epey kızdırabilir.

Teraziler:

Akıllı, makul ve mantıklı yapılarıyla bilinen Terazi burçları, harika bir arkadaş ve yoldaştır. Sanat ve estetiğe de oldukça önem veren bu burcun insanlarının olumsuz özelliği ise genellikle tembel olmalarıdır. Onlar için söylemesi yapmaktan daha kolaydır. Sanatçı yapılarıyla bilinen bu burç, düşüncelerini kolayca ortaya koyamaması ve taraf tutmamasıyla karşısındaki partnerini çıldırtabilir.

İkizler:

Zeki ve entellektüel insanlar olan İkizler burçları, keskin zekası ve yeteneğiyle oldukça başarılı bir insan olabilir. Genelde pek çok farklı meslekle ilgilenen, çok yönlülükten hoşlanan İkizler etkili insanlar, eğlenceli yönüyle ilişkide partnerine çokça mutluluk verebilir. Ancak her ne kadar partnerine eğlenceli bir ilişki sunsa da İkizler zodyaktaki simgesi gibi çift karakterli bir burçtur. Bu sebeple ilişkide çok mutlu olsa da birden bire fikri değişebilir.

Her İkizler insanı için olmasa da çoğu İkizler insanının aynı anda birden fazla meslek/evlilik yapması, birden fazla hobiye ilgi duyması ve birden fazla kişiye aşık olması mümkündür. Öyle ki, pek çok İkizler insanı aynı anda iki kitap dahi okuyabilir.