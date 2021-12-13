Bu çiçeği alan yaşadı: Kokina'nın anlamı meğer...

Kokina çiçeği, 3 ay öncesinden Romanlar tarafından büyük bir zahmetle dağlardan toplanmaya başlandı. Peki yılbaşı çiçeği kokinanın ne anlama geldiğiniz biliyor muydunuz? İşte hakkındaki o rivayet...

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokinalar çiçekçi tezgâhlarındaki yerini aldı.

Adını Rumca ‘kırmızı’ anlamına gelen ‘kokina’dan alan bu çiçek, ormanlık alanlarda, çalıların tepeleri ya da diplerinden toplanıyor.

Dikenleri nedeniyle binbir zahmetle toplanan lokina çiçeğinin dikenine kuş bile konamaz. Bu yüzden diğer bir adı da kuşkonmazdır.

Yeni yıl ruhunu yansıtan bu çiçeklerin binlerce insan tarafından satın alınmasının ardında yatan bir rivayet de var...

KOKİNA EFSANESİ

Kokina yalnızca yılbaşı arifesinde satılmakla birlikte, kimileri tarafından şans getirdiğine kimileri tarafından da ev sahibi yaptığına inanılıyor.

Eğer kokinalar bir yıl boyunca solmadan, yapraklarını dökmeden tazeliğini korursa o kişinin ‘ev sahibi’ olunacağı söylenir.

KOKİNA ÇİÇEĞİ BAKIMI

Öncelikle kokina çiçeği, özellikle silcan adı verilen meyve kısmı iğne-iplikle dikilerek hazırlandığından aslında bozulmaya çok müsait bir bitki.

Bozulmamaları için kokina çiçeklerinizi hem çok soğuk havalardan hem de çok sıcak ortamlardan uzak tutmanız gerekiyor.

Buket halinde alabileceğiniz kokina çiçeğini radyatör gibi sıcak alanların yakınına koymaz, kış aylarında balkonlarda bekletmezseniz daha uzun süre renginin solmasının önüne geçebilirsiniz.

Yeşil yapraklarının sararıp solmaması içinse aldıktan sonra 1 ay kadar, haftada 1 sap kısımlarını 1 gün süreyle suda bekletmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu bitki çoktan dallarından koparılıp kökünden ayrılmış olduğundan yine de uzun süre dayanamayacaktır.

EVCİL DOSTLARINIZA DİKKAT

Kokina çiçeğinin silcan adı verilen kırmızı meyvelerinin özellikle evcil hayvanlar için tehlikeli olabileceği, zehir etkisi oluşturabileceği söyleniyor, aklınızda bulunsun.

Eğer evinizde en az bir hayvanla yaşıyorsanız ya da küçük yaşlarda çocuklarınız varsa onları bu bitkiden uzak tutmanızda fayda var.