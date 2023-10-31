Bu da oldu! Yapay zeka destekli Türkiye'nin ilk spikeri görücüye çıktı... "Sarışınını yapmışlar" Son zamanlarda hayatımızın her alanında olan yapay zeka ile bu defa spiker yapıldı. Yapay zeka destekli fua spikeri, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

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Yapay zeka hayatımızın her alanında kendisini göstermeye başladı...

Bir süre sonra dünyayı robotlar saracak gibi duruyor. Buna dair örnek ise bir fuarda ortaya çıktı.

Yapay zeka desteğiyle oluşturulan bir spiker, fuarda görücüye çıkarıldı. Sarışın ve oldukça güzel olduğu gözüken spiker, herkesin ilgisini çekti.

Ne arasan var!

Yapay zeka destekli fuar spikeri, katılımcılara fuarın tanıtımını ve organizasyon hakkında bilgi veriyor. Ayrıca, katılımcıların sorularını da yanıtlayabiliyor.

Yapay zeka destekli fuar spikeri, fuar organizasyonlarının daha verimli ve etkin hale gelmesine katkıda bulunuyor.

"Daha yaygın hale gelecek"

Yapay zeka destekli spikeri kullanan F4 Danışmanlık yetkilisi Hakan Yılmaz, herkesin kurcalamak istediği ve merak ettiği spiker hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, "Yapay zeka destekli fuar spikeri, fuar organizasyonlarının daha verimli ve etkin hale gelmesine katkıda bulunuyor. Bu çalışma ile yapay zekanın fuar, etkinlik ve zirve gibi sektörlerde daha yaygın olarak kullanılmasını hedefliyoruz" dedi.

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