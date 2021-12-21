Bu detaylara dikkat! Milli Piyango 2022 biletim geçerli mi? Anlamanın yolları..

Büyük ikramiye hayaliyle milli piyango yılbaşı bileti alan vatandaşların, mühürlü olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Peki sahte bilet nasıl anlaşılır? İşte kritik detaylar...

Yeni yıl heyecanı devam ederken, Milli Piyango İdaresi Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinin satışı da sürüyor.

Çeyrek, tam ve yarım olarak satışa çıkan biletler yoğun talep görüyor.

31 Aralık günü yapılacak Milli Piyango çekilişinde şansını denemek isteyenler, bilet sıralarında yerini alıyor. Ancak vatandaşların bilet alırken dikkat etmesi gereken bazı noktalar var...

Biletin sahte olma ihtimali, hayallerinizi yıkabilir. Bu nedenle barkod sorgulamanızda fayda var.

Peki milli piyango bileti geçerli mi sahte mi nasıl anlaşılır? İşte kritik noktalar...

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

2022 Yılbaşı Milli Piyango biletlerinin, Milli Piyango İdaresi (MPİ) bayilik ruhsatı bulunması, gezici bayi ise MPİ onaylı yaka kartının olması ve sorulduğunda gösteren kişilerden temin edilmesi gereklidir.

MPİ yılbaşı biletinin arka yüzünde biletin satın alındığı bayi tarafından mühürlenmiş olmalı. Biletin pürüzsüz ve herhangi bir şekilde zarar görmemiş olması gereklidir.

2022 yılbaşı Milli Piyango biletinin sol alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olmalıdır.

Orijinal 2021 yılbaşı Milli Piyango biletlerinin kağıt dokusu içerisine MPİ logosu filigran olarak eklenmiştir. Bilet ışığa doğru tutulduğunda bu logonun gözükmesi gerekir.

Milli Piyango bileti üzerinde yaklaşık 3 milimetre ebatında Ultraviyole (UV) ışıkla bakıldığında mavi - açık yeşil renklere sahip, parlak yapıda kesik kesik çizgiler halinde elyaflar bulunur.