Bu doğal yağları sürene sivrisinek uğramıyor! Bir damla sürün sivrisinek derdine son verin… Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisineklerde uyandı. Sivrisineklerin uyanmasıyla birlikte ısırıklarından kurtulmak için çeşitli losyonlar ya da doğal yöntemlerde araştırılmaya başlandı. Birçok derde deva olan doğal yağlar meğer sineklerin ısırmamasına sağlıyormuş…

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Doğanın mucizelerinden olan bitkilerden elde edilen birçok yağ bulunur. Bu doğal yağlar çeşitli hastalıkların tedavisinde de oldukça etkili yöntemlerdir.

Bu doğal yağlar aynı zamanda havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisineklerin ısırıklarında da korumada oldukça etkili bir kalkan oluşturabiliyor.

Sivrisineklerin ısırıkları oluşturduğu kaşıntı sebebiyle oldukça can sıkıcı olmalarının yanında hastalık taşıma olasılığı yüzünden de kaçınılan durumlar arasında yer alır.

İşte, sivrisinek ısırıklarından sizi kurtaracak o yağlar…

Doğada bulunan çeşitli bitkilerden elde edilen yağlar birçok derde deva olduğu gibi sinek ısırıklarına da dermen oluyormuş. Tek yapmanız gereken ise o yağlardan herhangi birini almak ve düzenli bir şekilde cildinize uygulamak.

Limon Otu Yağı (Citronella): Limon otu yağı, sivrisineklerin sevmediği güçlü bir kokuya sahiptir. Limon otu yağı içeren mumlar veya spreyler kullanarak sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz.

Lavanta Yağı: Lavanta yağı, güzel kokusunun yanı sıra sivrisinekleri de uzak tutar. Lavanta yağı içeren losyonlar kullanabilir veya lavanta bitkilerini bahçenize ekebilirsiniz.

Okaliptüs Yağı: Okaliptüs yağı, sivrisineklere karşı etkili bir doğal kovucudur. Sprey olarak kullanabilir veya bu yağı içeren ürünleri tercih edebilirsiniz.

Çay Ağacı Yağı: Antiseptik özellikleriyle bilinen çay ağacı yağı, sivrisinekleri de uzak tutmada etkilidir. Birkaç damla çay ağacı yağını suyla karıştırarak sprey olarak kullanabilirsiniz.