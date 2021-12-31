Bu felaketler 2021'i mumla aratır! Kahin Nostradamus'un tüyler ürperten 2022 kehanetleri

Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamos'un 2022 yılına ilişkin tüyler ürperten kehanetleri ortaya çıktı. Peki Nostradamus, 2022 yılı için neler görmüş? İşte kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri...

Dünyaca ünlü kahin Michel de Nostredame ya da bilinen adıyla Nostradamus, yaşadığı yıllar boyunca geleceğe yönelik yaptığı kehanetlerinin tutmasıyla biliniyor.

1503 yılında dünyaya gelen Fransız astrolog Nostradamus, 1555 yılında insanlığın geleceğine dair binlerce kehanet içeren 932 dörtlükten oluşan şiirler yazmasıyla tanındı.

Şiirlerini ''Les Prophéties'' adlı kitabında toplayan Nostradamus, dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti.

Daha önce 11 Eylül saldırıları, Hitler'in yükselişi ve John F. Kennedy suikasti gibi olayları ön görmesiyle ünlenen Nostradamus'un 2022 yılına ilişkin kehanetleri ortaya çıktı.

2021 yılı için iklimsel felaketler hakkında uyarılarda bulunan ve Kaliforniya'da büyük bir deprem hakkında konuşan Nostradamus, 2022 yılı için de hiç iç açıcı kehanetlerde bulunmadı.

Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem almaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus'un 2022 kehanetleri de tüyler ürpertecek cinsten.

Peki Kahin Nostradamus 2022 yılında dünya için neler gördü? İşte Nostradamus'un 2022 kehanetleri...

DÜNYA'YA ASTEROİD ÇARPMASI

Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri arasında bir asteroidin Dünya'ya çarpma tehdidi yer alıyor.

Nostradamus, 2022 yılı için ''''Üç gece gökten büyük bir ateş inecek. Sebep hem sersemletici hem de harikulade görünecek az sonra deprem olacak.'' sözleri, dünyanın yangınlara ve büyük yıkımlara neden olabilecek çok sayıda asteroid tarafından vurulacağı olarak yorumlandı.

Bilimsel olarak NASA, bu olayın gerçekleşmesi için 2021 yılının daha mümkün olduğunu dile getirirken, ünlü astrolog 2022 senesini işaret etmişti.

ENFLASYON VE KİTLESEL AÇLIK

2022 için küresel bir kıtlık ön görürken bunun nedeni olarak da enflasyonu suçlayan Nostradamus, başarısız bir ekonomide yükselen fiyatlar konusunda uyarılarda bulundu.

Nostradamus, bu durumu dizlerinde, ''Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak, Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insan, hemcinsini çaresizlik içinde yemeye yol açacak.'' sözleriyle anlattı.

Nostradamus'un bu kehaneti ise aslında dünya için uzak değil. Siyasi istikrarsızlık, koronavirüs salgını, ağır vasıta sürücülerinin yetersizliği, gıda ve benzin gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının artmasıyla son aylarda, tüm dünyada enflasyon patlaması yaşanıyor.

GÜCÜ ELE GEÇİREN YAPAY ZEKA ROBOTLAR

Nostradamus, insanların yapay zeka teknolojisinin yükselişiyle "ölümsüz" hale geleceğini öne sürdü.

''Ay dolunayda yüksek dağın üzerinde, yalnız bir beyni olan yeni bilge bunu görüyor. Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi. Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte.''

Nostradamus'un bu kehanetini yorumlamak oldukça güç. Ancak birçok kişi, 'yeni bilge' kavramını yapay zekâ ile bağdaştırıyor.

YENİ KÜRESEL ISINMA FACİALARI

''Baş güneş gibi parıldayarak denizi kavuracak. Karadeniz'in yaşayan balıklarının hemen hemen hepsi kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında yerel halk onları kesmek için çok çalışacak'' sözleriyle Nostradamus, aslında bizlere Küresel ısınmayı o yıllarda tarif etmeye başlamış.

Mercan resiflerinin ölümü ve doğal yaşam alanlarının yok olmasıyla birlikte 2022, daha da fazla sayıda vahşi yaşam türünün gezegenden sonsuza dek yok olacağı yıl olabilir mi? Ünlü kahine göre cevap evet….

Nostradamus'un bu sözleri, açık bir şekilde Dünya'nın 2022'de de ısınacağını ve yeni felaketleri beraberinde getireceğini gösteriyor.