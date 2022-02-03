Bu gece dua kapısı ardına kadar açık! Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur?

Bu gece dua kapısı ardına kadar açık! Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur?

Mübarek üç ayların ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip Kandili geldi çattı. Bu özel günde ibadet etmek isteyenler, Regaip Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? sorusuna yanıt arıyor.

Mübarek üç ayların habercisi olan ve Müslüman aleminin büyük bir heyecanla karşıladığı Regaip Kandili, bu yıl 3 Şubat Perşembe yani bugün idrak ediliyor.

Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşliğin güçlendiği, maneviyatın ve huzurun önemli olduğu Regaip Kandili'nde eller semaya açılacak ve bol bol dua edilecek.

Dua kapısının ardına kadar açık olduğu bu gecenin feyiz ve bereketinden nasiplenmek isteyenler, Regaip Kandili'nde hangi duaların okunması gerektiğini merak ediyor.

Peki, Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Regaip Kandili’nde hangi sureler okunur? İşte Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve salavat getirmenin faziletleri..

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayına girerken Peygamber Efendimiz (s.a.s), 'Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan' – 'Ey Rabbimiz, bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.' duasını etmiştir.

Regaip ve Miraç üzere iki kıymetli gece Recep ayında yer almaktadır. Bu iki geceyi de Allah'ı zikrederek geçirmek çok değerlidir. Regaip kandilinin, oruç, namaz ve zikirlerle geçirilmesi tavsiye edilir.

Miraç kandili ise Recep Ayının 27. Gecesi olup Peygamber Efendimizin miraca çıkarak ümmetine namazı müjdelediği gece olduğundan borç ve beyhude namazlarla geçirilmesi gecenin ehemmiyeti açısından çok değerlidir.

Üç aylar boyunca farz namazların cemaatle kılınmasına itina gösterilmelidir. Ayrıyeten Peygamber Efendimiz (s.a.s), Recep ayında istiğğfarı çoğaltarak girilen günahlardan tövbe ederek Allah'a sığınılmasını nasihat eder.

Regaip Kandili'ni dua ederek geçirmek isteyenler için okunacak sure ve dualar şunlardır:

“Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Duasının Türkçe meali şöyledir:

"Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe anlamı şöyledir:

"Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

Türkçe anlamı ise şöyledir:

"Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe anlamı:

"Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

EY KAİNATIN SULTANI!

Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!

ALLAH'IM!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat en kısa şekli ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." şeklinde getirilmektedir ve "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelmektedir.

Salavatın en yaygın biçimleri, "Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed" ile "Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklindedir.

Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi’nin 56. ayetinde Allah ve meleklerin Hz. Muhammed’e salâvat okuduğu belirtilerek inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenmektedir.

Müslümanlar namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Hz. Muhammed’in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okumaktadır.

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Resulullah Efendimize salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir. Ayet-i kerimede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Übey bin Kâb diyor ki:

"Hazret-i Peygamber Efendimiz'e: "Ya Rasulallah! Ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?" diye sordum. "Dilediğin kadar yap" buyurdu.

"Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?" diye sordum. "Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur" buyurdu.

"Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım" dedim. "Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur" buyurdu.

Ben yine: "Şu halde üçte ikisi yeter mi?" diye sordum. "İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur" buyurdu. "Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?" deyince: "O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar" buyurdu." (Tirmizî, Kıyâmet, 23)