Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Haziran sokağa çıkma saatleri..

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Haziran sokağa çıkma saatleri..

Aşı uygulamalarının hızlanmasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarında değişiklik yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki bu hafta sonu 19-20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı çalışmaları ve tedbirler sonuç vermeye başladı.

Aşılamada 40 milyona yaklaşılırken vaka sayılarındaki düşüş de umut veriyor. Bu noktada normalleşme sürecinin de hızlanması öngörülüyor.

Hafta sonu uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili gelişmeler vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Yasakların ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar bu hafta sonu 29-30 Haziran'da yasak var mı sorusunun yanıtını arıyor.

Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte detaylar..

BU HAFTA SONU (19-20 HAZİRAN) YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı’nın haziran tedbirleri genelgesine göre cumartesi günü saat 05:00’te 22:00’ye kadar sokağa çıkma yasağı olmayacak.

Cumartesi saat 22:00’de başlayan sokak kısıtlaması Pazar günü tam gün olacak uygulanacak. Yani 20 Haziran 2021 Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.