Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29-30 Mayıs sokağa çıkma saatleri..

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29-30 Mayıs sokağa çıkma saatleri..

1 Haziran'a karar geçerli olan kademeli normalleşme kararları için geri sayım başladı. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu araştırıyor.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı çalışmaları ve tedbirler sonuç vermeye başladı.

Vaka sayılarından gözlemlenen azalmanın ardından Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrasında yasakların kademeli olarak azaltılabileceğine değinmişti.

Hafta sonu uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili gelişmeler vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Yasakların ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar bu hafta sonu 29-30 Mayıs'ta yasak var mı sorusunun yanıtını arıyor.

Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte detaylar..

BU HAFTA SONU (29-30 MAYIS) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme genelgesi 1 Haziran 2021 tarihine geçerli olacak. Bu kapsamda genelgede yer alan bilgilere göre hafta sonu sokak kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek.

Dolayısıyla 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü ile 30 Mayıs 2021 Pazar günü tam gün kısıtlama olacak.

Kısıtlama sürecinde belirli saatlerde vatandaşlar kendilerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işletmelere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 21:00’de başlayan hafta sonu kısıtlaması 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek.