Bu ikilinin aynı yaşta olduğuna kimse inanmıyor

Bu ikilinin aynı yaşta olduğuna kimse inanmıyor

Bursa'da her gün işten eve dönerken 20 kilometre koşarak genç kalmayı başaran adam, yaşıtlarıyla baba-oğul gibi duruyor. Kimse bu iki esnafın aynı yaşta olduğuna inanmıyor.

Akranlarıyla yan yana geldiğinde kimse ikisinin de aynı yaşta olduğuna inanmıyor.

Düzenli olarak her gün 20 kilometre koşarak evinden işine, işinden evine taşıt kullanmayan 63 yaşındaki sporcu esnaf Enver Koç’un bu davranışı Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü’nde araştırma konusu oldu.

Yaşıtlarından 20 yaş küçük gösteriyor

İşinden her gün yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıktaki evine tempolu bir şekilde koşarak giden esnaf yaşıtlarından 15-20 yaş genç gösteriyor.

Sağlıklı yaşamak için atletizme merak saldı

Bursa'da Kapalıçarşı’da esnaflık yapan Enver Koç, (63) 40’lı yaşlarında geldiğinde sağlık sorunları yaşayınca bir anda sigarayı bırakıp hareketli yaşamı benimsedi. Özellikle de atletizme merak salan Koç, ulusal ve uluslararası maratonlara katılmakla kalmadı artık her gün işinden evine koşarak gidip gelmeye başladı.

Organları yaşına göre çok genç

Bu sayede sağlığına kavuşan Koç, yaşıtlarından da 15-20 genç göstermeye başladı. Şu an 63 yaşında olan esnaf; yaşıtlarıyla yan yana geldiğinde kimse onun gerçek yaşına inanmıyor.

İHA'nın haberine göre, Enver Koç’un bu davranışı ve genç görünümü Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü’nde araştırma konusu oldu. Yapılan testlerde organlarının da yaşına göre genç olduğu tespit tedildi.

'Bizi baba oğul sanıyorlar''

Genç görünmeyi spor yapmaya borçlu olduğunu ifade eden Enver Koç, "40’lı yaşlarında sağlık sorunları yaşayınca spor yapmaya başladım. Her gün iş yerimden 20 kilometre uzaklıktaki evime koşarak gitmeye başladım. Yaptığım sporlar sayesinde sağlığıma kavuşup genç bir görünüme kavuştum. Spor yapmayan yaşıtlarımla yan yana geldiğimiz de kimse aynı yaşta olduğumuza inanmıyor. Bizi baba oğul sanıyorlar. Spor yaparak genç ve sağlıklı kalmak mümkün." dedi.







