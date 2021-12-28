Bu karışım sayesinde bir haftada dişlerinizi beyazlatın...

Bu karışım sayesinde bir haftada dişlerinizi beyazlatın...

Herkesin hayali beyaz ve sağlıklı dişler olurken, diş kararması ise moralleri bozabilir. Diş kararmasından kurtulmak için evde bazı yöntemleri deneyebilir ve bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Diş aralarında kalan yemek kalıntıları ve gereken önem verilmediğinde sararan dişler...

Güzel bir gülüşe sahip olmanın yolu beyaz dişlerden geçerken, diş kararması ise herkesin en büyük sorunlarından birisi olabilir.

Bu sorundan kurtulmak isteyenler birçok defa doktora gitmelerine rağmen, bu sorunla baş edemiyor.

Diş sararmasından kurtulmak için doktora gitmeden önce, evde bazı yöntemleri deneyebilirsiniz.

Hemen hemen her yaşta görülen diş etleri ve dişin tüm yüzeyini saran bu lekelerden kurtulmak için, vereceğimiz tarifi evde uygulayabilirsiniz.

Vereceğimiz karışım tarifi sayesinde diş etlerinizi bir hafta içerisinde beyazlatabilir ve sağlıklı gülüşlere sahip olabilirsiniz.

LİMON VE KARBONAT KARIŞIMI

Karbonat ve her derde deva olan limon sayesinde, beyaz gülüşlere kavuşmak artık hayal değil.

Karbonat ve tuzun anti bakteriyel özellikleri sayesinde diş etinizi saran kararmadan ve kötü ağız kokusundan kurtulmanız mümkün. Bu karışımı yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı limon suyunu karıştırın. Bu karışımı sabah-akşam diş fırçanıza sürerek, dişlerinizi düzenli bir şekilde fırçalayın.

Bir haftanın ardından dişlerinizi kaplayan sararmanın giderek kaybolduğunu görmeye başlayacaksınız.