Bu kelimeyi tek nefeste kimse söyleyemiyor

TikTok ve Instagram Reels videolarında popüler hale gelen "tek nefeste söyleme" challengeları, uzun ve karmaşık kelimelerle adeta dil yarıştırıyor.

Pek çok kişi bu kelimeyi arka arkaya, nefes almadan söylemeyi deniyor ancak çoğu deneme gülme krizine ya da yarıda kesilen cümlelere dönüşüyor.

Karmaşık yapısı ve neredeyse nefes kestiren uzunluğuyla merak konusu olan kelime, Türkçenin eklerle nasıl sınırları zorlayabildiğini de gösteriyor.

Hangi kelime olduğunu merak eden ve denemek isteyenler için işte o kelime...

En uzun Türkçe kelime olan

"Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine"

duyanları şaşkına çeviriyor.

16'dan fazla ek alarak devasa bir yapıya bürünen ve tam 70 harften oluşan kelimenin kabaca anlamı ise "Başarısız hale getiren kişilere kolayca dönüştüremeyebileceklerimizden biri gibiymişsiniz" olarak aktarılabilir.