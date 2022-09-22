Bursa'daki bir köyde düğün salonu için para alınmayacak

Bursa'da bir düğün salonu inşaatında köylüler kendi çalışıyor. Burada düğün yapmak isteyen vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Bursa'da köylülerin alın teriyle yaptığı, işçiliklerini tamamen kendilerinin üstlendiği düğün salonu çok amaçlı olarak kullanıma açılacak.

Köylülerin inşaatını tamamlamak üzere oldukları düğün salonuyla iligli çeşitli planları var.

Burada yapılan düğün salonu vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek

İHA'nın haberine göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi’ne yapılan düğün salonunda köylüler, kendi emekleriyle ve el birliği ile bir salon yapıyor.

Yapılan salonla ilgili açıklamalarda bulunan Menteşe Muhtarı Erdem Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Köyümüz 90 hane olup 320 kişi yaşamaktadır. Yapılan salonumuz 600 kişiliktir. Burası Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Belediyesi ve halkımız tarafından yapılmaktadır. Düğün salonumuzdan hiçbir ücret alınmayacak. Tamamen halkımızın hizmeti parasız olarak verilecektir. Bunun dışında mevlit ve özel toplantılarda da kullanılacaktır. Bu yılbaşında başladığımız salonumuz tam anlamıyla önümüzdeki mart ayında bitecek. Sıva ve diğer eksiklerimiz kaldı. Bunun için yardım bekliyoruz." diye konuştu.