Bu listede tombala yok! Evde oynanabilecek yılbaşı oyunları

Yılbaşı gecesini sevdikleriyle evde geçirenler, oyun ile ortamı hareketlendirmek istiyor. İşte evde oynanabilecek eğlenceli ve masrafsız oyun seçenekleri...

Yeni yılı evde kutlayacak olanlar, kalabalık sofralar etrafında buluşuyor. Sevdikleriyle bir araya gelenler bir yandan yemekler yerken diğer yandan eğlenmenin yollarını arıyor.

Oyun denilince yılbaşının vazgeçilmezi olarak akla ilk gelen "tombala" oluyor. Ancak tombala yerine başka seçenekler de mevcut.

Çocuktan yetişkine herkesin mutlu anlarına şahit edilen 31 Aralık akşamında evde oynanacak oyunlar araştırma konusu oluyor.

Yılbaşında evde ne oynanır, yılbaşı oyunları, evde oynanacak oyunlar, kelime oyunu, tabu, gibi arama başlıkları sorgulanıyor.

Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevgilinizle oynayabileceğiniz en eğlenceli ev oyunlarını sizler için araştırdık.

Sen hiç…?

İngilizcesi ‘’have you ever …?’’ olan deneyime ve yapıp yapmadıklarınıza bağlı olan kazanın ya da kaybedenin çokta önemli olmadığı cezalı ve ya içkili oyanandığında çok eğlenceli olan bir oyundur. Herkes sırayla gruptakilere soru sorar, daha önce yapmış olanlar içer.

Sayko oyunu

Ortaya bir ebe oturur. Kritik nokta ebebin oyunu bilmemesidir. Bu ebe sırayla herkese sorular sorar. Herkes yuvarlak şekilde oturur ve sağındakinin cevabını verir. Yanlış cevap veren yanındakine 'sayko' der, yer değiştirilir.

Vampir köylü

Popüler bir strateji oyunu olan vampir köylü en az 3-4 kişi ile oynanır. Temel amaç vampir olduğunu gizlemek ya da diğer oyunculara köylü olduğunu inandırmaktır.

Ben kimim

Seçtiğiniz ünlü birisini kağıda yazın ve karşınızdakinin alnına yapıştırın. Size cevabı "evet" veya "hayır" olan çeşitli sorular sorarak tahmin etmesini isteyin.

Evde shot oyunu

Bardakları masaya kendinize uzak bir şekilde dizin. Bir kağıt parçasını top haline getirin ve içine isabet ettirmeye çalışarak atın. Bardağın içine atabilen 1 shot atar.