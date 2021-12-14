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- Bu maskeyi yapan tam 10 yaş birden gençleşiyor...
Bu maskeyi yapan tam 10 yaş birden gençleşiyor...
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 19:38
Güzellik merkezilerine gitmeden ya birden fazla kreme uçuk paralar ödemeden önce bir kez daha düşünün.
Çünkü evde yapacağınız kısa ve basit malzemeleri maskeler sayesinde, çok fazla para harcamanız gerekmeyebilir.
Bu basit maskelerin ana maddesi ise içerisinde binlerce faydayı barındıran bal olacaktır. Bal sayesinde cildinizi kaybettiği güzelliği yeniden kazandırabilirsiniz.
Bal hem cildi yenileyen hem nemlendiren hem de cildi tam 10 yaş gençleştiren özelliklere sahip.
Balı haftada bir yapacağınız bazı maskelerin içinde kullanarak, bu nimetlerinden faydalanabilirsiniz.
Ancak bala alerjisi olanların bu karışımı ya dikkatleri kullanmaları ya da hiç kullanmamaları gerekiyor.
Peki, 10 yaş gençleştiren bal maskesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte yanıtı...
10 YAŞ GENÇLEŞTİREN BAL MASKESİ
10 yaş gençleştiren bal maskesini yapmak için aşağıdaki aşamaları izleyebilirsiniz;
MALZEMELER
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 yumurtanın akı
YAPILIŞI
- Öncelikle yumurtanın akı ile sarısını iyice ayıran ve yumurtanın akını iyice köpürtün.
- Ardından 2 yemek kaşığı balı ilave edip, biraz bekleyin.
- Maskeyi yüzünüze ve özellikle kaz ayaklarının olduğu bölgeye iyice yedirin.
- 15 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla iyice temizleyin ve durulayın.
- Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.
- Düzenli kullandığınız takdirde 1 ay içinde cildinizin daha genç bir görünüme kavuştuğunu fark edeceksiniz.