Bu pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Temmuz Pazar yasak olacak mı?

Bu pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Temmuz Pazar yasak olacak mı?

Hafta sonuna plan yapacak olanlar, yasak kararlarına dair detayları şimdiden araştırıyor. Türkiye'de normalleşmede 3. aşamaya geçiliyor. Peki bu pazar yasak olacak mı? İşte kısıtlamalara detayları...

Bir süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları artık sona eriyor.

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesine göre pazar günü de dahil olmak üzere tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak.

Pazar günlerini evde geçirmekten sıkılan vatandaşlar, dışarıya çıkmak için plan yaparken yasaklara dair ayrıntıları da sorguluyor. Peki bu pazar yasak olacak mı? 4 Temmuz pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar..

4 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen normalleşmede üçüncü kademe genelgesine göre;

Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Buna göre 4 Temmuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırılmış oldu. Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz tarihinden sonra kalkıyor.