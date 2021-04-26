Bu sefer sahura: Otlu peynirli omlet

Tazecik otlarla ve peynirle lezzetlendirdiğimiz bu omlet, ismine yakışır kıvamıyla ve nar gibi kızaran tabanıyla sahur sofranızı renklendirmeye geliyor.

Çeşit çeşit omletlerle kahvaltılık sofraları şölene çevirmeyi kim istemez? Havaların ısınmasıyla birlikte Ege mutfağına göz kırpan otlu peynirli omletle, bu sefer sahur sofralarınıza konuk oluyoruz. Tabii ki, omlette en önemli lezzet veren unsurun pişirme tekniği olduğunu unutmuyor ve kıvamını tam yakalayabilmeniz için püf noktalarını sizlerle paylaşmayı bir borç biliyoruz. İftardan kalan pideleri kızartarak bu omlette servis edebilir, demini almış çayın keyfini çıkarabilirsiniz.

Otlu Peynirli Omlet Tarifi VİDEO

OTLU PEYNİRLİ OMLET TARİFİ

Malzemeler

- 4 adet yumurta

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 3 adet taze soğan

- ¼ bağ dereotu

- ¼ bağ maydanoz

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 100 gr beyaz peynir

Yapılışı

Orta boy bir karıştırma kabına yumurtaları kırın. Üzerine tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin. Doğradığınız taze soğan, maydanoz ve dereotunu da kaba aktardıktan sonra çırpma teli ile karıştırın.

Tereyağını tavada erittikten sonra hazırladığınız yumurtalı karışımı tavaya yayın ve kapağını kapatıp kısık ateşte 4-5 dakika pişirin. Ardından üzerine beyaz peyniri ufalayarak yayın ve tekrar kapağını kapatıp 4-5 dakika daha pişirin. Pişen omletinizi ikiye katlayarak ya da pizza gibi dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun...