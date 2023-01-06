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- Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar tarihleri 2023
Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar tarihleri 2023
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 17:23
Yeni yıl ike birlikte dini günler takvimi de netleşti.
2023 yılının ilk orucu ne zaman tutulacak, 11 ayın sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor soruları müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Ramazan'ı dört gözle bekleyen İslam alemi, oruca kalkacakları ilk geceyi sorguluyor. Sahuru yapıp iftarı bekleyecek olan milyonlar, tarihleri öğrenmek istiyor.
30 günlük orucun ardından bayrama kavuşulacak...
Peki 2023 Ramazan ne zaman, hangi aylara denk geliyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar hangi gün? İşte tarihler...
2023 ilk oruç ne zaman?
2023 yılında ilk farz oruç yani Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart 2023 tarihinde tutulacaktır. İlk iftar da 23 Mart akşamı yapılacaktır.
Ramazan ayının son orucu ise 20 Nisan 2023 tarihinde tutulacaktır.
2023 ilk sahur ne zaman?
Ramazan ayının ilk sahuruna 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece kalkılacaktır.