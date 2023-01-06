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    Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar tarihleri 2023

    Üç aylara sayılı günler kala Ramazan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki 2023'ün ilk orucu ne zamana denk geliyor? İlk sahur ne zaman? İlk iftar ne zaman açılacak? İşte tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 17:23
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    Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar tarihleri 2023

    Yeni yıl ike birlikte dini günler takvimi de netleşti.

    2023 yılının ilk orucu ne zaman tutulacak, 11 ayın sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor soruları müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı.

    Ramazan'ı dört gözle bekleyen İslam alemi, oruca kalkacakları ilk geceyi sorguluyor. Sahuru yapıp iftarı bekleyecek olan milyonlar, tarihleri öğrenmek istiyor.

    30 günlük orucun ardından bayrama kavuşulacak...

    Peki 2023 Ramazan ne zaman, hangi aylara denk geliyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar hangi gün? İşte tarihler...

    Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar tarihleri 2023 #1

    2023 ilk oruç ne zaman?

    2023 yılında ilk farz oruç yani Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart 2023 tarihinde tutulacaktır. İlk iftar da 23 Mart akşamı yapılacaktır.

    Ramazan ayının son orucu ise 20 Nisan 2023 tarihinde tutulacaktır.

    2023 ilk sahur ne zaman?

    Ramazan ayının ilk sahuruna 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece kalkılacaktır.


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