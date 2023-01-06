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Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar tarihleri 2023

Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar tarihleri 2023

Üç aylara sayılı günler kala Ramazan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki 2023'ün ilk orucu ne zamana denk geliyor? İlk sahur ne zaman? İlk iftar ne zaman açılacak? İşte tarihleri...