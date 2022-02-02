'Bu soğuk nereden geliyor' diyorsanız dikkat! Pencerelerde kış ayarı nasıl yapılır?

'Bu soğuk nereden geliyor' diyorsanız dikkat! Pencerelerde kış ayarı nasıl yapılır?

Eve giren soğuk havanın kaynağını arıyorsanız, pencerelere yaklaşmayı deneyin. Kış ayarını yapmayı atlamış olmanız muhtemel. Peki pencerelerde yaz-kış ayarı nasıl yapılır? İşte en basit anlatımı...

Kış aylarını yaşayan Türkiye'de havalar oldukça soğuk...

Sıcak evlerimizde vakit geçirirken bir yerden soğuk hava geliyor ama nereden sorusunu zaman zaman hepimiz sorarız. Ve fark ederiz ki penceredeki minik boşluktan buz gibi bir hava sızıyor.

Soğuk havalarda pencereden gelen soğuk havayı engellemenin aslında bir yolu var.

PVC pencerelerin yaz kış ayarı bulunuyor.

Pimapenlerin mevsimlere göre ayarlanabildiğini öğrenenler, pencerelerde yaz kış ayarı nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arıyor. İşte çözümü..

PENCERELERİN KIŞ AYARI NASIL YAPILIR?

PVC pencerelerinizin conta ayarını, usta çağırmadan kendiniz yapmanız mümkün. Kış aylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde PVC lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir.

Tek yapmanız gereken, pencereyi açtığınızda gördüğünüz tüm silindirleri 90 derece döndürmektir.

Silindir kilidin üzerindeki çentik sola içeri dönük ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur.

Silindir kilidin üzerindeki çentik sağa (dışarı) dönük ise bu durum yaz ayları için uygundur.