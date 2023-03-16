Bu taş cinsel isteği artırıyor! Bir kez takmanız yeterli... Sonrasına inanmayacaksınız! Doğal taşlar kişinin yaşamı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu taşlar arasında yer alan pembe kuvars ise cinsel isteği ve sevginin gücünün artırıyor. Pembe kuvars takanların aşk hayatının daha canlı ve hareketli olduğu biliniyor.

Doğal taşlar, kişinin üzerinde etkilidir ve rahatlatıcı özellikleriyle dikkati çekerler.Enerji artıran bu taşları doğru kullanmak gerekiyor.

Çünkü bazı durumlarda enerjiyi düşürme gibi bir etki de ortaya çıkabilir. Her taş her kişiyi de uymuyor.

Doğal taşların özellikleri ve etkileri değişkenlik gösteriyor. Sinirli birinin daha sakinleştirici bir taş takması gerekiyor.

Aşkı arayan birinin de yine buna yönelik taşları tercih etmesi lazım. Doğal taşların getirileri de yine kişinin enerjisine göre değişiyor.

Kişinin taktığı taşa inanması ya da şans getireceğini düşünmesi, zaman zaman etkileri daha güçlü bir hale getirebilir.

Pembe kuvars taşı ise genellikle enerjisi iyi olanlardır. Aşkı ve cinsel duyguları artıran bu taş, rengiyle de dikkati çekiyor.

Peki, pembe kuvarsın diğer özellikleri nelerdir? BİRLİKTE BAKALIM!

Pembe kuvarsın özellikleri

Uykusuzluğa iyi geliyor, kabusları engelliyor ve uyku kalitesini artırıyor.

Baş ağrılarını azaltıyor. Stres ve gerginliğe de iyi geliyor.

Kalp hastalıklarına iyi gelir ve kan dolaşımını hızlandırır.

Böbrekler ile ilişkilendirilen rahatsızlıkların yatıştırılmasında etkilidir.

Aşk ve tutku ile özdeşleştirilir. Cinsel isteği artırır ve ilişkiyi güçlendirir.

Güçlü bir feminen enerjiye sahiptir.

Bireyin kendisini keşfetmesine olanak tanır.

Antik Mısır’da yaşlanmayı geciktirdiğine inanılırdı.

Vücudu dengeleme özelliği bulunur.

Yaşlanma belirtilerinin azalmasına yardımcı olur.

Dış faktörlerin ciltte neden olduğu olumsuzlukların önüne geçebilmektedir.

Pembe kuvars hangi burçlar için uygundur?

Koç

Boğa

İkizler

Yengeç

Başak