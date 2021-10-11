Bu teker bildiklerinizden değil! İşte makarnaların sıcak yuvası parmesan tekeri....

Bu teker bildiklerinizden değil! İşte makarnaların sıcak yuvası parmesan tekeri....

Adı kulağa tuhaf gelse de makarna çeşitleriyle buluştuğunda damakları çatlatan bir lezzet ortaya çıkaran "parmesan tekeri"ni görenler şaşırıyor. İşte parmesanın özellikleri ve teker hali...

İtalyan yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti parmesan, makarna ve pizzaları süslüyor.

İtalyanca'da Parmigiano, Parma için kullanılan bir kelime iken, Reggiano ise peynirin üretildiği bölgeyi kapsıyor.

Son zamanlarda restoranların yeni sunum favorisi ise parmesan peyniri tekerinde makarna!

Teker ve peynir kelimelerini bir arada duyanlar "nedir bu parmesan tekeri" diye araştırmaya koyuluyor.

Yapımı oldukça zahmetli olan parmesan peyniri için 16 litre sütten 1 kilo elde edilirken aynı zamanda 12 ay geçmesi de gerekiyor.

İşte parmesan tekeri ve parmesan peynirinin özellikleri...

PARMESAN PEYNİRİ ÖZELLİKLERİ

Kas ve kemik gelişimine destek olması amacıyla tüketilen süt ürünlerinden peynir, protein ve kalsiyum içerdiği için oldukça besleyici bir besindir.

Yaklaşık 700 yıl öncesinde, papazların üretimini yaptığı söylenen parmesan peyniri ekonomik değeri yüksek ve kaliteli bir peynirdir.

Kaliteli süt elde etmek için inekler doğal yöntemlerle, ılıman iklime sahip bir bölgede beslenir.

En az bekleme süresi 12 aydır, süre uzadıkça kalitesi artar.

Parmesan pastörize sütten yapılmaz, vitamin ve elementler açısından çok zengindir.

Protein, kalsiyum, fosfor ve B vitamini deposudur.

Günlük 40 gr parmesan bir yetişkinin kalsiyum ihtiyacını karşılar, 21 aminoasitten 18'i parmesan içinde bulunur.

Besin değeri çok yüksek olduğu için, İtalyanlar bebek maması olarak parmesan kullanır.

PARMESAN TEKERİ