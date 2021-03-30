Bu yıl camilerde teravih kılınacak mı? Ramazanda camiler açık olacak mı?

Bu yıl camilerde teravih kılınacak mı? Ramazanda camiler açık olacak mı?

Ramazan ayının simgelerinden biri olan teravih namazına dair kısıtlamaların olup olmadığı araştırılıyor. Bu yıl camilerde teravih namazı kılınacak mı? vatandaşların merak konusu oldu.

On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, Kabine toplantısından yeni kararlar çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen toplantının ardından Ramazan ayı boyunca uyulacak tedbirleri açıkladı.

Kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte aşılama uygulamaları da hız kesmeden devam ederken, cumartesi günleri kısıtlaması yeniden getirildi.

Ramazan ayında iftar sahur ve teravih namazına dair alınan tedbirler de merak konusu oldu. Peki bu yıl teravih namazı kılınacak mı, Ramazanda camiler açık mı? İşte detaylar..

RAMAZANDA CAMİLERDE TERAVİH KILINACAK MI?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmamıştı.

Geçtiğimiz yıl Diyanet'ten yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır. İdrak edeceğimiz Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını; milletimize, ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak'tan niyaz ederiz."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yıl teravih namazı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat artan vakalar göz önünde bulundurulduğunda geçen sene olduğu gibi bu yıl da camilerde teravih namazı kılınmayabilir.