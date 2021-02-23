Bu yıl ilk sahur ne zaman, saat kaçta? 2021 ilk sahur hangi güne denk geliyor?

Bu yıl ilk sahur ne zaman, saat kaçta? 2021 ilk sahur hangi güne denk geliyor?

Müslümanların hasretle beklediği on bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. İlk sahur ne zaman, saat kaçta? sorusu ise gündemdeki yerini aldı.

En kıymetli ve bereketli ay olan Ramazan'a sayılı günler kala, müslüman aleminin araştırmaları hız kazandı.

Bu yıl Nisan ayında idrak edilecek olan on bir ayın sultanı mübarek ayda ibadetler yerine getirilecek, eller semaya açılacak, oruçlar tutulacak.

Vatandaşlar, aynı zamanda ilk sahur ne zaman, saat kaçta? sorusunu da araştırmaya başladı.

İslam dünyasında en önemli aylardan biri olarak kabul edilen Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde, bu yıl ilk sahurun hangi olacağı merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklamam Ramazan 2021 takvimine göre detaylar..

2021 İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak ve 12 Mayıs günü sona erecek.

Müslümanlar bir gün önce yani 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece sahura kalkacaklar. İstanbul’da ilk sahur 04:52’de, Ankara’da ilk sahur 04:37’de, İzmir’de ilk sahur 05.05’te olacak.

ORUÇLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.