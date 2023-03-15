Bu zeka testi sizi çok zorlayacak! Çemberdeki eksik sayıyı 15 saniyede bulan neredeyse yok Sadece yüksek IQ’ya sahip olanların cevaplayabileceği bu soru beyninizi yakacak. Kendinize güveniyorsanız 15 saniye tutun ve çemberdeki eksik sayıyı bulmaya çalışın. Süre başladı!

Zeka oyunları eğlenceli olduğu kadar beyninize meydan okur. Zihinsel kapasiteyi ve düşünme becerilerini artırmanın ve hafıza gücünü korumanın en güzel yoludur. Düzenli olarak zeka oyunları çözmek sizi daha parlak ve keskin yapar. Zeka oyunları bilişsel işleyişi iyileştirdiği, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerinizi geliştirdiği biliniyor. Ayrıca zihninizi tazelemeye yardımcı oluyor. Aşağıda belirttiğimiz bu matematik sorusu IQ katsayınızı artırmanızı sağlayacak. Zeka seviyenizi ölçmenize yardımcı olacak. Acele etmek yok. Hazırsanız 15 saniye ayarlayın ve çözmeye başlayın. Çözümü teyit etmek için aşağıya bakın. Doğru cevabı bulabildiniz mi? Bulamadıysanız endişe etmeyin. Matematiksel bulmacaları çözmek için matematiksel denklemleri ve formülleri kullanın. İşte bulmacanın cevabı... Cevap Cevabı görmek için tıklayın! 5 = 2^2+1 10 = 3^2+1 50 = 7^2+1 122 = 11^2+1 2,3,7,11, bunların hepsi asal sayılardır. Yani eksik terim= 5^2+1 = 26