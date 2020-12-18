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    Bufalo sürüsü tek yakaladığı aslanı öldürdü

    Aslanı tek yakalayan bufalolar, öldürdükleri hayvanı suyun kenarına bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 14:25
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 14:59
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    Bufalo sürüsü tek yakaladığı aslanı öldürdü

    "Ormanların kralı" olarak bilinen aslan bu kez av olmaktan kurtulamadı.

    Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, bufalo sürüsü tek yakaladığı aslanı öldürdü.

    ASLAN AV OLDU

    Aslanı aralarına alan bufalolar, çaresiz hayvanı darbelerle etkisiz hale getirdi. O anlar, bölgede safari yapanlar tarafından görüntülendi.

    Vahşi yaşamın acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

    Bufalo sürüsü tek yakaladığı aslanı öldürdü ViDEO

    Bufalo sürüsü tek yakaladığı aslanı öldürdü #1

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