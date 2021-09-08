Büfelerin en vazgeçilmez lezzeti: Goralı sandviç tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan goralı sandviç tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki goralı sandviç nasıl yapılır? İşte goralı sandviç tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, büfelerin en vazgeçilmez lezzeti goralı sandviç yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise goralı sandviç tarifini merak ediyor. Pratik bir lezzet hazırlamak isteyenler, ''Goralı sandviç nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Çok eskilere dayanan bir sokak lezzeti olan goralı sandviç fast foodlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde sokak lezzetleri arasında yer alan goralı, içine konulan malzemeler ile sosisli sandviçten ayrılıyor.

Peki, goralı sandviç nasıl yapılır? Goralı sandviç tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 8 Eylül MasterChef 2021 goralı sandviç tarifi ve malzemeleri...

GORALI SANDVİÇ MALZEMELERİ

2 adet sosis

2 sandviç ekmeği

4 adet kornişon turşu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

200 ml su

6 yemek kaşığı mayonez (Ev yapımı Mayonez)

1 adet küp doğranmış haşlanmış havuç

1 adet küp doğranmış haşlanmış patates

2/3 su bardağı haşlanmış bezelye

GORALI SANDVİÇ NASIL YAPILIR?