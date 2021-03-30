Buğu Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tavuklu Buğu Kebabı tarifi..

Daha sonra üzerine kırmızı biberi ve salçayı ekleyip karıştırın.

Domates püresini ilave edip garnitürün suyunu süzün ve onu da ekleyin.

Daha sonra tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıcak suyu ekleyin ve 5 dakika bu şekilde pişirip ocaktan alın.

Beşamel sosu için;

Tencereye tereyağını alıp eritin.

Üzerine unu ekleyip birkaç dakika kavurun.

Sonra kavurduğun unun üzerine, sütü yavaş yavaş ekleyip bir yandan da karıştırın.

Kaynayıp koyulaşan beşamel sosunu ocaktan alın. Tuzunu ve karabiberini ekleyerek karıştırın.

Pişen tavuğu fırın kabına alıp üzerine beşamel sosu dökün.

Yemeğin üzerini bolca kaşar peyniri rendesi ile kaplayın ve 190°C fırında, peynirler eriyip kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve dilimlin. Afiyet Olsun.