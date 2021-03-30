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- Buğu Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tavuklu Buğu Kebabı tarifi..
Buğu Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tavuklu Buğu Kebabı tarifi..
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 15:42
Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün buğu kebabı tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.
Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.
Lezzetli tavuklu buğu kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta tavuklu buğu kebabı tarifi..
TAVUKLU BUĞU KEBABI MALZEMELERİ
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 1 kg kemiksiz tavuk
- 1 adet kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı domates püresi
- 1 kavanoz garnitür
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 su bardağı sıcak su
Beşamel sosu için malzemeler:
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için malzemeler:
- Kaşar peyniri
TAVUKLU BUĞU KEBABI NASIL YAPILIR? GELİNİM MUTFAKTA BUĞU KEBABI TARİFİ
Öncelikle uygun bir tencereyi ocağa alın ve içine sıvı yağı ekleyin.
Ardından soğanı yemeklik doğrayıp tencereye alın ve pembeleşene kadar kavurun.
Sonra eti kuşbaşı doğrayıp tencereye ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun.
Daha sonra üzerine kırmızı biberi ve salçayı ekleyip karıştırın.
Domates püresini ilave edip garnitürün suyunu süzün ve onu da ekleyin.
Daha sonra tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıcak suyu ekleyin ve 5 dakika bu şekilde pişirip ocaktan alın.
Beşamel sosu için;
Tencereye tereyağını alıp eritin.
Üzerine unu ekleyip birkaç dakika kavurun.
Sonra kavurduğun unun üzerine, sütü yavaş yavaş ekleyip bir yandan da karıştırın.
Kaynayıp koyulaşan beşamel sosunu ocaktan alın. Tuzunu ve karabiberini ekleyerek karıştırın.
Pişen tavuğu fırın kabına alıp üzerine beşamel sosu dökün.
Yemeğin üzerini bolca kaşar peyniri rendesi ile kaplayın ve 190°C fırında, peynirler eriyip kızarıncaya kadar pişirin.
Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve dilimlin. Afiyet Olsun.