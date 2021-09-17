Buğulamasıyla bir başka: Soğanlı palamut tarifi

Palamut balığının tam da mevsimiyken buğulamasını yapmasak olmazdı. İşte, lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakacak soğanlı palamut tarifimiz…

Palamut balığı denince akla ilk gelen pişirme yöntemleri kuşkusuz ki, ızgara ve tavadır. Şimdi sizinle paylaşacağımız tarif ise, aslında bir buğulama yöntemidir. Bu pişirme tekniğinin en sevilen özelliği; balığın lezzetini kaybetmeden sosuyla birlikte yenmesi ve tamamen sağlıklı olmasıdır.

Balık buğulamaların vazgeçilmezi soğanları bu sefer karamelize ettik ve en yakışan baharatlarla harmanladık; mevsimin en taze palamut dilimleriyle aynı tavada buluşturduk. Hazırlaması oldukça pratik bu tarifi, farklılık arayanlar için mükemmel bir seçenek olarak beğeninize sunuyoruz.

Soğanlı Palamut Tarifi VİDEO

SOĞANLI PALAMUT TARİFİ

Malzemeler

- 5 dilim palamut

- 2 adet soğan

- 3 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 dilim limon

- 1 adet defne yaprağı

- 200 ml su

Üzeri için;

- 1 yemek kaşığı maydanoz

Yapılışı

Tavayı ocağa alın ve ısıtın. Soğanları piyazlık doğrayıp zeytinyağını tavaya alın ve soğanları karamelize edin. Sarımsakları halkalar halinde doğrayın ve kavurmaya devam edin.

Üzerine yıkayıp kuruladığınız palamutları dizin ve tuz, karabiber ayarını yapın. Limon dilimleriyle defne yaprağını da tavaya aldıktan sonra suyu ilave edin.

Kapağı kapalı şekilde orta ateşte 5 dakika kadar palamutların bir yüzünü pişirin. Ardından diğer yüzünü çevirip kapağını kapatın ve 5 dakika kadar daha pişirin.

Tavada hala su kaldıysa kapağı açık bir şekilde pişirmeyi tamamlayın. Palamutları soğanlarla birlikte tabağa yerleştirin ve üzerine maydanoz serperek servis edin.

Afiyet olsun...